Путин предложил Севастополю третьего губернатора за пять лет

Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Третий губернатор за пять лет

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Одной из причин отставки Овсянникова стал конфликт с «Единой Россией» (на фото Дмитрий Овсянников) Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин в четверг освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщил официальный сайт Кремля. Инициатива о досрочном прекращении полномочий исходила от самого Овсянникова, следует из указа президента. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Развожаев. Осенью 2018 г. Развожаев полтора месяца был врио губернатора Хакасии, но на выборы, где победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, не пошел. Затем он переехал в Москву и был назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Развожаев стал третьим с 2014 г. губернатором Севастополя: сразу после присоединения Крыма город возглавил вице-адмирал Сергей Меняйло, а в 2016 г. его сменил Овсянников. Эксперты причисляли его к «молодым технократам», а также называли выдвиженцем гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.