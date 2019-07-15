Яшина не пустили на выборы в Мосгордуму

Максим Стулов / Ведомости

Окружной избирком отказал в понедельник главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщил Яшин «Ведомостям». Ранее рабочая группа избиркома признала недействительными 11,4% сданных им подписей при допустимом максимуме в 10%. Яшину нужно было доказать действительность хотя бы 133 из забракованных 566 подписей, но сделать это не удалось, несмотря на наличие заявлений и ксерокопий паспортов граждан, подтвердивших, что они подписывались за политика. Кроме того, избирком нашел еще одно основание для снятия его с выборов. За пять минут до заседания поступила жалоба от соперника Яшина, его бывшего помощника Михаила Конева, который указал, что депутат в публикациях на муниципальном сайте ссылался на ролики в своем YouTube-канале. Комиссия сочла это использованием административного ресурса и злоупотреблением служебным положением. Яшин пообещал обжаловать это решение.

Днем в понедельник председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться с оппозиционерами, но разговор не состоялся: Горбунов рассчитывал, что кандидаты придут на личный прием по одному, а те хотели устроить общую встречу в присутствии СМИ. В итоге с главой МГИК встретились лишь яблочница Елена Русакова и самовыдвиженцы Ирина Собянина и Иван Кульнев. В свою очередь пресс-служба Центризбиркома сообщила, что его председатель Элла Памфилова встретится с независимыми кандидатами после 22 июля, когда выйдет после болезни.

К вечеру вторника все окружные комиссии должны завершить регистрацию кандидатов. После этого у снятых с выборов оппозиционеров будет 10 дней на обжалование решений избиркомов в МГИК или Мосгорсуде. Из 19 независимых кандидатов, которые собирали подписи, допустимую долю брака избиркомы обнаружили лишь у шести человек. Среди тех, кто этот уровень превысил, помимо Яшина экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, яблочники Сергей Митрохин и Русакова. В то же время регистрацию в округе Яшина уже получил Конев, а в округе Гудкова – телеведущий Роман Бабаян, которого близкие к мэрии собеседники «Ведомостей» называли кандидатом от власти. У обоих процент брака в подписях не превысил допустимых значений.

Вечером в понедельник на Трубной площади по инициативе оппозиционных кандидатов прошел очередной несогласованный митинг. А представители незарегистрированной Либертарианской партии сообщили, что мэрия согласовала им митинг «За допуск на выборы» на 20 июля.

Задержания на акции у здания Мосгоризбиркома. ФотографииФото