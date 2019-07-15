Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Россия и Индия обходят санкции
Госбанки России и Индии обеспечат расчеты за российское оружие в национальных валютах
Платежи в долларах были остановлены весной 2018 года из-за санкций США
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Россия и Индия окончательно договорились о механизме расчета за поставляемые российские вооружения
Aijaz Rahi / АР
Россия и Индия окончательно договорились о механизме расчета за поставляемые российские вооружения в национальных валютах, и в ближайшее время индийская сторона заплатит аванс по контракту на поставку ей двух фрегатов российской постройки, сообщило агентство Bloomberg. С индийской стороны, по данным агентства, в механизме участвует Государственный банк Индии (контрольный пакет в банке принадлежит правительству Индии), а с российской стороны – также принадлежащий государству опорный банк оборонной промышленности Промсвязьбанк.
Представители «Рособоронэкспорта» и Промсвязьбанка воздержались от комментариев.
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