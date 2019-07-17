Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4857 от 18.07.2019 под заголовком: Пентагон считает ракеты

Пентагон беспокоит российское тактическое ядерное оружие

Но достижение соглашения по этому классу вооружений эксперты считают нереальным

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер выступил во вторник на сенатских слушаниях в комитете по вооруженным силам. Он был назначен врио главы Пентагона 24 июня, а до этого занимал должность министра армии (во главе трех видов Вооруженных сил США стоят гражданские министры). Отвечая на вопросы сенаторов, Эспер упоминал Россию чаще других стран и обозначил свою позицию по условиям продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Мы живем в эпоху возобновления конкуренции великих держав, когда Китай и Россия пытаются достичь или превзойти Соединенные Штаты в нескольких областях, – заявил Эспер, обозначая приоритетные направления в работе Пентагона. – Одновременно мы сталкиваемся с проблемами, создаваемыми такими режимами, как Иран и Северная Корея, нестабильностью в таких странах, как Венесуэла, и продолжающейся борьбой с терроризмом по всему миру».

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