Пентагон беспокоит российское тактическое ядерное оружие
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Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер выступил во вторник на сенатских слушаниях в комитете по вооруженным силам. Он был назначен врио главы Пентагона 24 июня, а до этого занимал должность министра армии (во главе трех видов Вооруженных сил США стоят гражданские министры). Отвечая на вопросы сенаторов, Эспер упоминал Россию чаще других стран и обозначил свою позицию по условиям продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Мы живем в эпоху возобновления конкуренции великих держав, когда Китай и Россия пытаются достичь или превзойти Соединенные Штаты в нескольких областях, – заявил Эспер, обозначая приоритетные направления в работе Пентагона. – Одновременно мы сталкиваемся с проблемами, создаваемыми такими режимами, как Иран и Северная Корея, нестабильностью в таких странах, как Венесуэла, и продолжающейся борьбой с терроризмом по всему миру».
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