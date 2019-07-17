Пентагон беспокоит российское тактическое ядерное оружие

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кандидат в министры обороны США Марк Эспер считает необходимым ограничить тактическое ядерное оружие АР

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер выступил во вторник на сенатских слушаниях в комитете по вооруженным силам. Он был назначен врио главы Пентагона 24 июня, а до этого занимал должность министра армии (во главе трех видов Вооруженных сил США стоят гражданские министры). Отвечая на вопросы сенаторов, Эспер упоминал Россию чаще других стран и обозначил свою позицию по условиям продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Мы живем в эпоху возобновления конкуренции великих держав, когда Китай и Россия пытаются достичь или превзойти Соединенные Штаты в нескольких областях, – заявил Эспер, обозначая приоритетные направления в работе Пентагона. – Одновременно мы сталкиваемся с проблемами, создаваемыми такими режимами, как Иран и Северная Корея, нестабильностью в таких странах, как Венесуэла, и продолжающейся борьбой с терроризмом по всему миру».