Минобороны обещает с осени поднять денежное содержание контрактникам

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Это повышение трудно назвать радикальным и контрактная служба по-прежнему останется привлекательной прежде всего для выходцев из депрессивных регионов Денис Абрамов / Ведомости

На прошедшей во вторник коллегии Минобороны обсуждался вопрос о повышении денежного содержания рядовым и сержантам контрактной службы. Как сообщила в среду газета «Красная звезда», министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания сообщил, что президент Владимир Путин одобрил соответствующие предложения военного ведомства. По данным газеты, с 1 сентября планируется «существенное увеличение» денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд. С 1 октября предполагается поднять денежное содержание водителям транспортных средств категории D и установить надбавку в 30% от должностного оклада водителям категорий С и Е. Планируется также повысить доплату за поднаем жилья контрактникам до уровня офицеров и прапорщиков, разрешить заключать первичный контракт на два года вместо срочной службы призывникам, имеющим среднее образование (сейчас это вправе делать только лица со средним специальным и высшим образованием). Кроме того, контрактникам дадут право на бесплатный проезд в отпуск и обратно вне зависимости от места службы.