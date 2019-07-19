Голос с экрана. На какие медиаресурсы могли рассчитывать кандидаты в Верховную раду

У экс-президента Украины Петра Порошенко остались ресурсы и желание транслировать свой взгляд на мир Vadim Ghirda / AP

В воскресенье, 21 июля, на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Половину из 450 депутатов изберут по партийным спискам. Основные участники кампании во время выборов могли рассчитывать на медийную поддержку на телевидении.

Телеканал «Украина»

Рейтинг: 1,73%*

*здесь и далее – данные Nielsen за декабрь 2018 г., рейтинг – среднесуточная доля зрителей канала от жителей Украины 18–54 лет в городах с населением более 50 000 человек

Программа: информационное ток-шоу «Главная тема. Выбор»

Владелец: «Медиа группа Украина» Рината Ахметова

Крупнейший украинский олигарх Ахметов и вслед за ними канал «Украина» поддерживают на выборах партию «Оппозиционный блок – Партия мира». Это часть бывшей партии «Оппозиционный блок», которая раскололась надвое осенью 2018 г. из-за внутренного конфликта. Шансы пройти в Верховную раду по партспискам невелики: согласно результатам опроса, проведенного группой «Рейтинг» 13–17 июля, «Оппозиционный блок» сейчас лишь на седьмом месте среди всех участников выборов: за него готовы голосовать 3,1% от определившихся с выбором граждан. Возглавил список лидер партии «Наши» Евгений Мураев, на втором месте – Вадим Новинский, который считается партнером Ахметова. Несколько опрошенных «Ведомостями» сотрудников украинских медиакомпаний и российских медиакомпаний, знакомых с ситуацией в этой стране, впрочем, указывают, что канал «Украина» старается сейчас соблюдать нейтральность по отношению к самым популярным партиям.

В эфире «Украины» постоянно появляется и лидер Радикальной партии националист Олег Ляшко (по данным социологов, рейтинг партии – 2,3%).

Телеканал ICTV

Рейтинг: 1,6%

Программа: ток-шоу «Свобода слова»

Владелец: StarLightMedia Виктора Пинчука

Украинские СМИ связывают политические интересы Пинчука с новой партией «Голос» (по данным «Рейтинга», за нее готовы голосовать 5,9%). Лидер этой партии Святослав Вакарчук, фронтмен группы «Океан Эльзы», впрочем, официально опроверг, что Пинчук финансирует его партию. Вакарчук сообщил, что общается с бизнесменом только по нескольким медиапроектам.

Телеканал: 1+1

Рейтинг: 1,37%

Программы: общественно-политическое ток-шоу «Право на власть», юмористическое шоу «Вечерний квартал»

Владелец: ТРК «Студия 1+1» Игоря Коломойского и Игоря Суркиса

Именно на «1+1» вышел сериал об учителе, который внезапно становится президентом Украины. Теперь игравший эту роль шоумен Владимир Зеленский стал президентом страны, а его партия называется «Слуга народа», как и сериал. Запустившая сериал студия «Квартал 95» поспешила заявить после президентских выборов, что обязательно будет критиковать Зеленского в новых выпусках «Вечернего квартала». Но никаких сомнений, что «1+1» поддерживает президентскую партию, нет.

Телеканал «Интер»

Рейтинг: 0,81%

Программа: вечерний выпуск новостей «Подробности»

Владельцы: Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Валерий Хорошковский

«Интер» называют одним из самых нейтрально настроенных к России каналов на Украине. Вспоминают, что канал до сих пор любит советскую стилистику и отмечает праздник Победы 9 мая. Последние годы «Интер» симпатизировал «Оппозиционному блоку» Виктора Медведчука, во фракцию этой партии в Верховной раде входит совладелец канала Левочкин. После раскола блока «Интер» остался верен части партии, которая сформировала «Оппозиционную платформу – за жизнь», ее лидер – Юрий Бойко (за партию готовы голосовать 10,5%, следует из данных «Рейтинга»).

Телеканал «112 Украина»

Рейтинг: 0,14%

Программы: политическое шоу «Пульс», ток-шоу «Почему так?»

Владелец: Тарас Козак (акции отданы в управление Олега Козака), Козаку также принадлежат каналы NewsOne и ZIK (newsone и ZIK)

Тарас Козак с 2005 по 2010 г. – зампред государственной таможенной службы Украины, а после этого – депутат львовского облсовета (2010–2014) и Верховной рады восьмого созыва, член партии «Оппозиционный блок – Партия мира». Выдвинут в составе ее списка (на 10-м месте) в депутаты парламента Украины нового созыва.

Телеканал «24»

Рейтинг: 0,08%

Программа: выпуск новостей «Вести.ua»

Владелец: ТРК «Люкс» Екатерины Кот-Садовой

Кот-Садовая – жена Андрея Садового, мэра Львова и председателя партии «Объединение «Самопомощь». Свою идеологию партия определяет как «христианскую мораль и здравый смысл». На этих выборах за «Объединение «Самопомощь» во главе с Садовым готовы были голосовать 0,4% граждан Украины, следует из всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня (социологи не проводят опросы на неподконтрольных украинским властям территориях страны).

Телеканал «Прямой»

Рейтинг: 0,07%

Программа: «Выборы-2019. Парламент»

Владелец: Владимир Макеенко

Судя по сообщениям украинских СМИ, канал пытаются поделить между собой Медведчук и Петр Порошенко. В украинских СМИ регулярно появляются сообщения, что Макеенко продаст канал одну из этих двух политиков. Сам Макеенко (возглавлял Киевскую горадминистрацию в январе – марте 2014 г.) подчеркивал в сентябре 2018 г., что «Прямой» – это «канал проукраинский, за ним стоит гражданин Украины Макеенко».

В этом году комиссия нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания вынесла «публичное осуждение» «Прямому» за некорректное освещение социологического исследования относительно кандидатов в президенты, в сюжете речь шла о «потенциальном росте рейтинга Порошенко».

Телеканал «Первый национальный» («UA: Первый»)

Рейтинг: 0,05%

Программа: общественно-политическое ток-шоу «Обратный отсчет»

Владелец: государственная «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ)

Государственный телеканал, который по закону должен транслировать дебаты и ролики кандидатов. Во время президентской гонки сообщалось, что представители штаба Зеленского и НОТУ встречались, чтобы обсудить формат дебатов, но договоренности о проведении дебатов в телецентре «Карандаш» «не произошло». Дебаты было решено провести на НСК «Олимпийский».

Телеканал «5 канал»

Рейтинг: 0,04%

Программа: вечерний выпуск новостей «Актуально: Экономика. Политика. Социум»

Владелец: Петр Порошенко

Порошенко – лидер партии «Европейская солидарность» и главный оппонент Зеленского на президентских выборах 2019 г., проигравший во втором туре. Рейтинг партии – 7,7%. «5 канал» фактически не скрывает поддержки партии Порошенко. Вечером накануне дня тишины на нем начался марафон «Как не потерять Украину», главными героями которого стали экс-президент и экс-спикер распущенной Рады Андрей Парубий – лидеры списка «Европейской солидарности».