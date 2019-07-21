Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Протестные выборы

Политический кризис в Москве может усилиться

Оппозиционеры требуют регистрации на выборах в Мосгордуму, угрожая протестами у мэрии

Субботний митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, собравший, по данным «Белого счетчика», 22 500 человек, стал самой массовой согласованной акцией с политическими требованиями за последние годы. Оппозиционеры потребовали от властей города регистрации всех кандидатов, снятых из-за брака в подписных листах, и пригрозили через неделю собраться у мэрии. Об этом заявил Алексей Навальный, который ранее в акциях за допуск кандидатов к выборам в Мосгордуму не участвовал. Совместное заявление подписали, в частности, яблочники Кирилл Гончаров, Сергей Митрохин и Елена Русакова, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Илья Яшин и Константин Янкаускас.

Человек, близкий к мэрии, говорит, что решение о снятии кандидатов принимали именно там, а не в администрации президента. Администрация, по словам еще двух собеседников, какое-то время назад вообще отстранилась от московской кампании. «Администрации выгодно, чтобы общественность отвлеклась на выборы в Мосгордуму и не обращала внимание на происходящее в других регионах. Мэрия может сама проводить выборы, как хочет, но при соблюдении определенных установок», – поясняет один из собеседников. Но решение не допускать Гудкова и людей Навального принимали в администрации, добавляет он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
vfortakov
12:00 22.07.2019
Впечатляет (но, наверное, не власть придержащих), что столько москвичей не испугается дождей и придёт.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике