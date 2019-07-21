Политический кризис в Москве может усилиться

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Власти не ожидали от оппозиционной акции такой массовости Евгений Разумный / Ведомости

Субботний митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, собравший, по данным «Белого счетчика», 22 500 человек, стал самой массовой согласованной акцией с политическими требованиями за последние годы. Оппозиционеры потребовали от властей города регистрации всех кандидатов, снятых из-за брака в подписных листах, и пригрозили через неделю собраться у мэрии. Об этом заявил Алексей Навальный, который ранее в акциях за допуск кандидатов к выборам в Мосгордуму не участвовал. Совместное заявление подписали, в частности, яблочники Кирилл Гончаров, Сергей Митрохин и Елена Русакова, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Илья Яшин и Константин Янкаускас.

Человек, близкий к мэрии, говорит, что решение о снятии кандидатов принимали именно там, а не в администрации президента. Администрация, по словам еще двух собеседников, какое-то время назад вообще отстранилась от московской кампании. «Администрации выгодно, чтобы общественность отвлеклась на выборы в Мосгордуму и не обращала внимание на происходящее в других регионах. Мэрия может сама проводить выборы, как хочет, но при соблюдении определенных установок», – поясняет один из собеседников. Но решение не допускать Гудкова и людей Навального принимали в администрации, добавляет он.