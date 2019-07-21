Воронежские чиновники и судьи проигнорировали позицию Конституционного суда
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Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу бывшего индивидуального предпринимателя из Воронежа Михаила Чайковского, который уже на протяжении четырех лет пытается зарегистрироваться в качестве безработного. Об этом сообщается на сайте суда. Заявитель оспаривает нормы закона о занятости населения, которые позволяют чиновникам отказывать в постановке на учет из-за отсутствия различных справок. В 2017 г. Коминтерновский райсуд, а затем и Воронежский облсуд признали обоснованным отказ районного центра занятости населения зарегистрировать Чайковского в качестве безработного из-за отсутствия у него справки о высшем образовании, т. е. документа, удостоверяющего квалификацию. По мнению бывшего предпринимателя, такой отказ является нарушением конституционного принципа равенства и ограничивает его право на защиту от безработицы.
Это второе обращение Чайковского в Конституционный суд. В 2015 г. он уже оспаривал отказ в регистрации безработным (от него хотели справку с предыдущего места работы, которую он предоставить не мог, поскольку эта организация давно прекратила существование). Тогда суд оставил спорные нормы закона в силе, так как они не предполагают отказа в признании граждан безработными «только на том основании, что ими не представлена справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы».
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