Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Чиновникам закон не писан

Воронежские чиновники и судьи проигнорировали позицию Конституционного суда

Бывший предприниматель снова добивается регистрации безработным через КС

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу бывшего индивидуального предпринимателя из Воронежа Михаила Чайковского, который уже на протяжении четырех лет пытается зарегистрироваться в качестве безработного. Об этом сообщается на сайте суда. Заявитель оспаривает нормы закона о занятости населения, которые позволяют чиновникам отказывать в постановке на учет из-за отсутствия различных справок. В 2017 г. Коминтерновский райсуд, а затем и Воронежский облсуд признали обоснованным отказ районного центра занятости населения зарегистрировать Чайковского в качестве безработного из-за отсутствия у него справки о высшем образовании, т. е. документа, удостоверяющего квалификацию. По мнению бывшего предпринимателя, такой отказ является нарушением конституционного принципа равенства и ограничивает его право на защиту от безработицы.

Это второе обращение Чайковского в Конституционный суд. В 2015 г. он уже оспаривал отказ в регистрации безработным (от него хотели справку с предыдущего места работы, которую он предоставить не мог, поскольку эта организация давно прекратила существование). Тогда суд оставил спорные нормы закона в силе, так как они не предполагают отказа в признании граждан безработными «только на том основании, что ими не представлена справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы».

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Комментарии
klochkovg
07:09 22.07.2019
Я бы даже сказал более обще. Конституция вообще ничего не значит. Ни для кого!
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