Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Иран ответил захватом на захват

Захват Ираном британского танкера усиливает напряженность в Персидском заливе

Любой новый инцидент может стать поводом для вмешательства американских и британских военных

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в пятницу в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk. На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое россиян. Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на военный источник, танкер задержали после того, как он «выключил свой трекер и проигнорировал несколько полученных от Ирана сигналов, основанных на международных морских правилах».

Управляющая судном шведская компания Northern Marine Management в ответ заверила, что судно соблюдало все правила навигации и международные нормы. По словам руководителя Stena Bulk Эрика Хонелла, танкер находился в международных водах и следовал всем установленным правилам судоходства.

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