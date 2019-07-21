Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Иран ответил захватом на захват
Захват Ираном британского танкера усиливает напряженность в Персидском заливе
Любой новый инцидент может стать поводом для вмешательства американских и британских военных
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое россиян
REUTERS
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в пятницу в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk. На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое россиян. Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на военный источник, танкер задержали после того, как он «выключил свой трекер и проигнорировал несколько полученных от Ирана сигналов, основанных на международных морских правилах».
Управляющая судном шведская компания Northern Marine Management в ответ заверила, что судно соблюдало все правила навигации и международные нормы. По словам руководителя Stena Bulk Эрика Хонелла, танкер находился в международных водах и следовал всем установленным правилам судоходства.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}