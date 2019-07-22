Выборы в Верховную раду. Главное

Зеленский может получить возможность самостоятельно сформировать правительство Ukrainian Presidential Press Office via AP

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Украинский парламент формируется по смешанной системе: 225 из 450 депутатов избираются по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам. Однако на этих выборах одномандатников 199, поскольку 26 округов находятся на не подконтрольных Киеву территориях и выборы там не проходят.

Предварительные результаты

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует по партийным спискам с большим отрывом, набрав 42,3% голосов по итогам обработки 41,7% бюллетеней к 9.00 мск. На втором месте находится пророссийская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 12,8% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко с 8,7%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,1% и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – 6,4%.

По подсчетам «Украинской правды», «Слуга народа» получает на данный момент 121 место по партийным спискам. Еще 106 мест партия получает по мажоритарным спискам. Таким образом, у партии Зеленского получается 227 мест в парламенте, однако пока ЦИК не обработал даже половины протоколов.

За «Слугу народа» больше всего голосовали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Черновицкой областях. «Оппозиционная платформа – За жизнь» получила большинство голосов в Луганской и Донецкой областях. За партию Порошенко преимущественно голосовали во Львовской области и Киеве. На зарубежных участках партии Зеленского и Порошенко делят лидерство, набрав 29и 28,8% голосов соответственно.

Коалиция с Вакарчуком

Если самостоятельно набрать нужное число мандатов не удастся, то Зеленский готов к коалиции. Он уже предложил создать ее «Голосу» Вакарчука. Музыкант ответил, что партия готова объединяться, но для этого у нее есть четкие условия, в том числе Украина должна двигаться в сторону ЕС и НАТО.

Партия «Голос» была создана в мае 2019 г. Согласно ее программе, она негативно относится к политике России. Вакарчук заявлял, что готов обсуждать коалицию с любой партией, придерживающейся проевропейской позиции. Зеленского он никогда прямо не критиковал, но и не выступал в его поддержку.

Интересы Кремля

Опрошенные «Ведомостями» украинские и российские политологи еще до голосования говорили, что коалиция «Слуги народа» и «Голоса» – самый вероятный сценарий. Объединение с «Батькивщиной» маловероятно из-за амбиций Юлии Тимошенко стать премьером и у партий есть программные различия, пояснял Владимир Фесенко из киевского центра прикладных политических исследований «Пента». Назначение Тимошенко премьером нивелирует образ Зеленского как сторонника новых людей, ведь Тимошенко – политик старой формации, хотя и очень талантливый, отмечал Александр Гущин из РГГУ.

По мнению российского политолога Алексея Чеснокова, для Кремля важное символическое значение будет иметь второе место «Оппозиционной платформы – За жизнь». «Если президентские выборы – это борьба личностей, то выборы в Раду – борьба смыслов, когда становится ясно, какие реальные ценностные и идеологические расклады существуют в украинском обществе, в том числе и по отношению к России», – отмечает Чесноков.