Москва и Пекин обновляют соглашение о военном сотрудничестве
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации), которым одобрил предложение Министерства обороны заключить с минобороны Китая соглашение о военном сотрудничестве. В тексте распоряжения помимо поручения провести переговоры с китайской стороной содержится и упоминание о том, что предложение согласовано с российским Министерством иностранных дел.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, министерство решило инициировать подписание нового соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами для создания нормативно-правовой основы. Предыдущая версия документа датирована 1993 г. и с тех пор формат взаимодействия России и Китая существенно изменился, поясняет собеседник «Ведомостей»: например, учения теперь охватывают морской, наземный и воздушный компоненты, предусматривая в том числе нанесение совместных ударов по вероятному противнику (как было, к примеру, во время авиационной части учений «Мирная миссия – 2018» на одном из полигонов Центрального военного округа в Чебаркуле).
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