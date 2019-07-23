Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Россия и Китай дружат армиями

Москва и Пекин обновляют соглашение о военном сотрудничестве

Оно будет носить более тесный характер на море, в воздухе и при проведении учений

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации), которым одобрил предложение Министерства обороны заключить с минобороны Китая соглашение о военном сотрудничестве. В тексте распоряжения помимо поручения провести переговоры с китайской стороной содержится и упоминание о том, что предложение согласовано с российским Министерством иностранных дел.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, министерство решило инициировать подписание нового соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами для создания нормативно-правовой основы. Предыдущая версия документа датирована 1993 г. и с тех пор формат взаимодействия России и Китая существенно изменился, поясняет собеседник «Ведомостей»: например, учения теперь охватывают морской, наземный и воздушный компоненты, предусматривая в том числе нанесение совместных ударов по вероятному противнику (как было, к примеру, во время авиационной части учений «Мирная миссия – 2018» на одном из полигонов Центрального военного округа в Чебаркуле).

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