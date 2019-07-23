Встреча с Памфиловой не убедила оппозиционеров в необходимости отказа от протестов

ЦИК скандал не нужен, но вопрос о допуске кандидатов к выборам в Мосгордуму решает не он, уверен эксперт

Илья Яшин, Иван Жданов и другие кандидаты не услышали от председателя ЦИК ничего обнадеживающего Евгений Разумный / Ведомости

Кандидаты в Мосгордуму, которым окружные избиркомы отказали в регистрации, встретились во вторник с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. На встрече, в частности, были яблочники Сергей Митрохин, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов.

Безнаказанные нарушения

Политики рассказали председателю ЦИК о массовых нарушениях, которые, по их мнению, допускали избиркомы при проверке подписей избирателей. Много говорилось о намеренном введении ошибочных данных в систему ГАС «Выборы», неравном отношении к оппозиционным и провластным кандидатам, злоупотреблениях при проверке подписей графологами. Система сбора подписей представляет собой фильтр для неугодных кандидатов, а процедура их проверки дискредитирована этими выборами и доверие уже нельзя будет восстановить, заявил Митрохин, предложив зарегистрировать всех кандидатов, собравших подписи. «Мы оказываемся в ситуации презумпции виновности просто потому, что мы оппозиционеры», – отметил Яшин. Люди выходят на митинги, считая, что их права нарушены, добавил он: «Они ждут от вас восстановления законности».

Памфилова заявила, что «эффект митингов для решения проблемы – ноль», и заверила, что члены ЦИК будут присутствовать при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме (МГИК). Она также признала, что ошибки со вводом данных в ГАС «Выборы» и базу МВД были. «Думаете, мне нравится это законодательство? – воскликнула Памфилова. – А если на другой митинг придут 50 000 человек, которым вы не нравитесь, – нам и на их предложения реагировать? Зарегистрировать всех – это нереально». ЦИК не может принимать политические решения, настаивала она: «Те, кто грозит митингами у мэрии, должны понимать, что [мэр Сергей] Собянин тоже не может принимать политические решения».

Между тем фонд «Петербургская политика» провел 20–22 июля инициативный телефонный опрос 1180 москвичей (статистическая погрешность не выше 2,5%). 59% респондентов знают об акциях протеста из-за недопуска кандидатов к выборам: готовы лично принять в них участие 11%, поддерживают, но не готовы участвовать – 20%, еще 32% протесты не поддерживают. Лишь 3% заявили, что после протестов изменили решение, за кого голосовать. При этом 13% опрошенных собираются голосовать за кандидата от «Единой России» (хотя все единороссы идут на выборы самовыдвиженцами), 11% выберут независимого кандидата, 6% – выдвиженца КПРФ, а более 30% затруднились ответить. Основную вину за отказ в регистрации москвичи возлагают на самих кандидатов (22%) и на МГИК (8%), хотя 52% считают, что выборы в Мосгордуму пройдут с нарушениями (в противоположном уверены 24% опрошенных).

Неясные перспективы

Как сказал «Ведомостям» после встречи Яшин, он убедился, что в официальных институтах поддержки ждать не стоит: «Никакой воли в словах Памфиловой не прозвучало, она даже не дала внятной оценки произволу – лишь бесконечные обещания тщательно разобраться. Поэтому мы продолжим действовать политическими методами и апеллировать к обществу». Русакова считает, что такие ситуации не разрешаются сразу: «То, что возникла такая переговорная площадка, хорошо. Теперь жалобы придется рассматривать по существу. Плохо, что все кандидаты говорили о беспрецедентных нарушениях, а Памфилова пыталась сказать, что ничего экстраординарного не происходит». Для рассмотрения жалоб у МГИК есть 10 дней, но в суды, скорее всего, кандидаты пожаловаться уже не успеют, добавила Русакова: «Мы по-прежнему зовем людей к мэрии, потому что москвичи должны подтвердить, что ситуация их волнует. Пока мы на развилке – будут ли протесты или все решится в законном поле».

Дмитрий Гудков признался, что «получил то, что ожидал»: «ЦИК может подключиться, когда МГИК нас не допустит, но это и так было ясно. Памфилова обещала учесть рекомендации штаба по наблюдению за выборами во главе с Алексеем Венедиктовым, они предлагали признать ряд подписей действительными (в том числе при наличии заявления человека, чья подпись забракована графологом, или в случае ошибок при вводе данных. – «Ведомости»)». Вопрос о подписях, забракованных графологами, для многих ключевой, говорит политик: «У меня, например, уже есть заявления от 235 из 499 человек, чьи подписи признали недействительными».

Встреча в ЦИК была скорее символической, власть анализирует ситуацию и ждет, что будет происходить, считает политолог Александр Кынев: «Памфилова – человек осторожный, она ни разу не предвосхищала будущие решения. Она пыталась, как могла, лавировать: не могла ничего заявить от имени ЦИК, но и старалась не навредить своей репутации». ЦИК заинтересован разрешить кризис, он понимает имиджевую угрозу избирательной системе и пытается действовать по принципу «и нашим и вашим», добавляет эксперт: «Может, часть решений до ЦИК и не дойдет, возможно, какие-то из них примет МГИК. Реальные решения будут зависеть от массовости протестов и дальнейших шагов кандидатов и будут приниматься не в ЦИК, а в других кабинетах. ЦИК скандал не нужен, но он заложник правового и политического положения, в котором находится».

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии