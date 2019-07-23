Индия может заключить контракт на покупку российских ракетных двигателей

На сегодняшний день «Энергомаш» является одним из самых финансово устойчивых предприятий космической отрасли Энергомаш

О намерениях Индии сотрудничать с Россией в сфере космического двигателестроения сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшегося в понедельник в Дели. «Индийская сторона выразила желание импортировать из России ракетные двигатели, которые будут использоваться в индийской ракетной программе», – сказал он по итогам встречи с сопредседателем комиссии, министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром (цитата по ТАСС). Конкретный тип двигателей он не назвал, однако два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности сообщили «Ведомостям», что речь идет о жидкостных РД-180, производимых химкинским «Энергомашем». До подписания твердого контракта с Индией дело пока не дошло, но сами переговоры находятся в продвинутой стадии и российская сторона рассчитывает на его заключение в перспективе от полутора до трех лет, говорит источник, близкий к комиссии: «У них амбициозные планы в части ракетостроения, но для их реализации им нужен компактный двигатель с тягой около 400 т. То есть РД-180». В «Роскосмосе» и «Энергомаше» от комментариев воздержались.

На сегодняшний день «Энергомаш» является одним из самых финансово устойчивых предприятий космической отрасли. Это положение дел обеспечил контракт, заключенный еще в 1997 г. между Россией и США: по его условиям химкинское предприятие обязывалось поставить в США 101 двигатель РД-180 на сумму около $1 млрд для последующей установки на ракеты-носители типа Atlas V. На фоне крымского кризиса в 2014 г. конгресс США ввел запрет на использование РД-180, но спустя год был вынужден его отменить из-за неготовности американской компании Blue Origin в короткие сроки разработать собственный ракетный двигатель BE-4. Позже конгресс разрешил покупку еще 18 таких двигателей в период до 2022 г. Всего, по данным «Роскосмоса», в США было отправлено 116 этих двигателей. Параллельно «Энергомаш» поставляет двигатели РД-181 для американской ракеты Antares (в 2019–2020 гг. планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181). По словам источника «Ведомостей», близкого к «Роскосмосу», исполнение данных контрактов позволило предприятию не только обеспечить загрузку мощностей в отсутствие спроса внутри страны (модификация двигателя РД-180В планировалась к установке на ракете-носителе «Русь-М», от которой отказались в 2011 г.), но и обновить производственные фонды и поднять культуру производства. Именно поэтому двигателестроительный холдинг «Роскосмоса» и будет строиться вокруг «Энергомаша», говорит собеседник.

Выступая в понедельник в образовательном центре «Сириус», гендиректор предприятия Игорь Арбузов заявил, что с российской стороны делается все, чтобы сотрудничество с США в сфере космического двигателестроения продолжалось и дальше, хотя американские власти несколько раз обещали отказаться от РД-180 уже к 2022 г. В такой ситуации подписание контракта с Индией поможет «Энергомашу» смягчить последствия ухода американских заказчиков, говорит источник в аппарате правительства. Кроме того, к 2022 г. предприятие должно кратно нарастить производство двигателей РД-191 для носителей семейства «Ангара», продолжить создание двигателей РД-107/108 для ракет семейства «Союз», а также обеспечить ввод в эксплуатацию двигателя РД-171МВ. Последний планируется установить на перспективную ракету «Союз-5», а впоследствии – сделать составной частью двигательной установки ракеты сверхтяжелого класса.