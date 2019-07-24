«Альтернатива для Германии» лишилась двух третей кандидатов на выборах в Саксонии

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Конституционный суд Германии отклонил жалобу крайне правой партии АдГ по поводу сокращения ее партийного списка на выборах в ландтаг Michael Probst / AP

Конституционный суд Германии в среду отклонил жалобу крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по поводу сокращения ее партийного списка на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии 1 сентября из-за непредставления документов. Суд указал, что вопросы парламентского избирательного права находятся в ведении конституционных судов земель. Саксонский конституционный суд вынесет свое решение в четверг.

Суть жалобы АдГ заключается в том, что до выборов допустили лишь 18 из 61 заявленного ими кандидата. Официальной причиной для отказа земельный избирком назвал нарушение формальной процедуры. Дело в том, что АдГ составила список кандидатов на двух конференциях с разными председателями и процедурами отбора – в феврале и марте.