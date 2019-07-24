Вторую очередь космодрома «Восточный» достроит компания «Казань»

Строительство второй очереди космодрома «Восточный» оценивается примерно на 8 млрд руб. дороже, чем заложено в бюджете Евгений Разумный / Ведомости

Строительство второй очереди космодрома «Восточный» оценивается примерно на 8 млрд руб. дороже, чем заложено в бюджете, заявил глава Crocus Group Арас Агаларов. «Было большое совещание, проводил [вице-премьер по вопросам ОПК] Юрий Борисов. Все долго ругались – почему первая очередь недостроена, почему вторая медленно строится. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая – что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая – что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет – извините», – сказал он в опубликованном в среду интервью The Bell. Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко назвал слова Агаларова «его личной позицией», в аппарате Борисова от комментариев воздержались.

Под «второй очередью космодрома» Агаларов подразумевает строительство стартового стола под ракетный комплекс «Ангара», стоимость которого оценивается в 38,7 млрд руб., говорит человек, близкий к госкорпорации. Он утверждает, что переговоры о вхождении Crocus Group в стройку «Восточного» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вел с конца 2018 г., когда принадлежащее депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину производственно-строительное объединение «Казань», изначально выбранное подрядчиком, столкнулось с претензиями ФНС, подавшей иск о банкротстве «Казани» из-за долга в 1,96 млрд руб. Сначала Агаларов дал согласие, его компания имела успешный опыт строительства Дальневосточного университета на о. Русский, чем он крайне гордился, говорит собеседник. Но до подписания контракта дело не дошло: на финишной прямой бизнесмен счел эту стройку низкорентабельной и высокорисковой, потому и выставил дополнительные условия об увеличении стоимости контракта. В такой ситуации было решено продолжить работу с «Казанью», тем более что подписанный с ней в октябре 2018 г. госконтракт де-юре не был расторгнут.

Для мобилизации были задействованы все ресурсы, за «Казань» – крупнейшего игрока строительного рынка Татарстана (она была основным генподрядчиком строительства объектов Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани и построила стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске) – поручился даже президент республики Рустам Минниханов, говорит человек в правительстве: «Если бы «Казань» обанкротили, то стройка не началась бы и в следующем году». В итоге между ФНС и «Казанью» было заключено мировое соглашение, по которому компания погасит задолженность в течение года: по данным «Ведомостей», в том числе за счет средств, заработанных на стройке «Восточного». Сейчас принадлежащая «Казани» техника ведет выемку грунта под котлован стартового сооружения «Ангары». Строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием должны завершиться до конца 2022 г., хотя ранее речь шла о 2021 г.

Возведение первой очереди «Восточного» (стартовый стол для ракет-носителей «Союз», монтажно-испытательные корпуса и т. д.) обошлось в 91,9 млрд руб., генподрядчиком выступал ликвидированный «Спецстрой». Вторая очередь будет стоить дешевле, так как ряд ее обеспечивающих систем будет завязан с системами первой очереди, говорит источник в «Роскосмосе». Главное – не допустить повторения истории с неотработанными авансами, которых ранее набралось на 25,2 млрд руб., считает он: это чревато судами и туманными перспективами возврата средств.