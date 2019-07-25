Российская концепция безопасности Персидского залива выглядит малореалистичной
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Китай в четверг первым выразил поддержку концепции безопасности в Персидском заливе, предложенной российским МИДом 23 июля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин готов «укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу».
Российская концепция призывает другие страны совместно охранять экономическую и в первую очередь энергетическую безопасность в Персидском заливе. В «антитеррористическую коалицию» приглашены все силы, заинтересованные в «выправлении и последующем оздоровлении» обстановки в регионе: ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке, политическом урегулировании в Сирии, Йемене и других странах. Россия предлагает проводить миротворческие операции только в соответствии с резолюцией Совбеза ООН или по просьбе законных властей государств – жертв агрессии.
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