Российская концепция безопасности Персидского залива выглядит малореалистичной

Как и предложения США и Великобритании по защите судоходства в Ормузском проливе

Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Концепция благих пожеланий

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Концепция призывает другие страны совместно охранять экономическую и энергетическую безопасность в Персидском заливе AP

Китай в четверг первым выразил поддержку концепции безопасности в Персидском заливе, предложенной российским МИДом 23 июля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин готов «укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу».

Российская концепция призывает другие страны совместно охранять экономическую и в первую очередь энергетическую безопасность в Персидском заливе. В «антитеррористическую коалицию» приглашены все силы, заинтересованные в «выправлении и последующем оздоровлении» обстановки в регионе: ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке, политическом урегулировании в Сирии, Йемене и других странах. Россия предлагает проводить миротворческие операции только в соответствии с резолюцией Совбеза ООН или по просьбе законных властей государств – жертв агрессии.