Власть перешла к силовому подавлению протеста в Москве

Противостоять ему на политическом поле она уже не в силах

Обыски в квартире оппозиционера, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова t.me-DmitryGudkov

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве приступили в четверг к допросам по уголовному делу, возбужденному в связи с протестными акциями у Мосгоризбиркома (МГИК). Уже допрошены в качестве свидетелей снятые с выборов в Мосгордуму оппозиционеры экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, яблочники Елена Русакова и Кирилл Гончаров, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По словам Гудкова (он не отвечал следователям по ст. 51 Конституции: не свидетельствовать против себя), его спрашивали, как он стал кандидатом, как финансировалась его кампания и кто его в ней поддерживал; было много вопросов об акциях и митингах.

Русаковой задавали те же вопросы, она тоже скрылась за ст. 51 Конституции; в следующий понедельник ее пригласили на следственные действия – пробу голоса.

Жданова на допрос увезли ночью и держали до утра, знает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

До вызова в ГСУ, в среду поздно вечером, у Жданова, Гудкова, его соратника Александра Соловьева и муниципального депутата Николая Баландина прошли обыски. У Гудкова изъяты все компьютерные диски – в связи с митингами и пикетами у МГИК 14, 15 и 18 июля, сообщил его пресс-секретарь.

На допрос вызваны юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и зарегистрированный кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Максим Круглов. Муниципальный депутат Константин Янкаускас сказал «Ведомостям», что повестку пытались вручить его родителям, у которых он прописан, но те ее не взяли.

Об уголовном деле по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) ГСУ сообщило утром в среду: участники протестных акций угрожали насилием членам избиркомов. Статья редкая, значит, советчики тех, кто принял решение, погружены в выборы, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Правоохранители применили бы статьи о массовых акциях. А из-за ст. 141 торчат уши провластных технологов – они подставили людей, которые на нее согласились».

В четверг МГИК отклонил жалобы на отказ в регистрации Гудкова, Жданова и Янкаускаса, а рабочая группа рекомендовала отклонить и жалобы Русаковой и Соболь. Но они по-прежнему намерены участвовать в несанкционированной акции в субботу перед мэрией Москвы.

Янкаускас говорит, что придет, если не будет задержан. Русакова планирует участвовать, если позволит здоровье – у нее сильная простуда. Об участии в акции в Twitter написал и Жданов.

Решение снять с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов поставило под вопрос доверие ко всей избирательной системе, в том числе и к Центризбиркому, комментирует фонд «Либеральная миссия». Но протестные настроения растут и в гордуму изберется еще больше оппозиционеров, хотя и менее известных, полагает эксперт «Либеральной миссии» Александр Кынев: «Коммунисты или кто-то еще». В мэрии решали примитивную задачу заполнения мест в Мосгордуме, но вышел скандал и он стал федеральным, особенно после многотысячного митинга 20 июля на пр-те Сахарова, считает эксперт: «Началась круговая порука, защита чести мундира со всеми последствиями. Люди теперь доказывают незыблемость системы, их принцип – «Уступим сегодня – придется уступить и завтра». А должна быть сложная игра, понимание, что нужно иногда уступать, играть на противоречиях и выпускать пар». Теперь же политизация затронет и иные регионы, полагает Кынев: «Но силового вмешательства в выборы я бы там не ожидал – силовикам оно не нужно, это всегда приказ и санкция сверху».

Политолог Михаил Виноградов возражает: события в Москве могут быть восприняты системой как сигнал, что тотальное доминирование лоялистов не гарантировано и административная поддержка не повредит. Но в любом регионе надеются, продолжает он, что их кампания будет незаметна и уйдет на второй план, за другую, громкую кампанию, в том числе московскую.

В Москве обыски и допросы затронули только ту часть оппозиции, которую принято относить к внесистемной, указывает политолог Александр Пожалов: «Вероятно, происходящее усилит политизацию выборов и риск ситуативного протестного голосования. Лояльный избиратель из-за ошибок в кампании не очень заинтересован голосовать, а часть провластных кандидатов не особо активна. Долгосрочное негативное последствие этих событий – падение доверия к институту выборов, проблемы с их легитимностью есть и в других регионах. Властям же выгоднее уводить протест с улиц на выборы, в пользу системных партий».

В регионах сильных оппонентов власти уже отсекли, уверяет депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, которого партия отказалась выдвигать в губернаторы Астраханской области. Настроения будут видны по тому, как просядут показатели списков «Единой России». «На ситуацию с Мосгордумой смотрят и анализируют ее как общероссийский феномен, но без привязки к своим регионам», – считает Шеин.

Оппозиционные активисты есть везде, московские выборы им интереснее, чем региональные, говорит замдиректора Института региональной политики Николай Юханов: в большинстве регионов нет такой активной политической жизни, ярких коллективных действий и столь сильной конкуренции, остается только смотреть на московские акции протеста.