Как Собянин проиграл выборы в Мосгордуму

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Из всех рассказов о мэре Сергее Собянине я больше всего люблю охотничьи. Говорят, что в далеком прошлом Собянин предпочитал проводить отпуск в тайге, в одиночку охотясь на рысь. Хороший политик – всегда нарцисс, как сказала одна умная героиня хорошего сериала. Хороший политик обожает быть на виду и чахнет без общественного внимания, почти как модель без лайков в Instagram. Так что Собянин, вероятно, не очень хороший политик: заставить нарцисса неделями торчать в тайге, преследуя хищника в естественных для него, но крайне некомфортных для человека условиях, полагаю, невозможно.

Разница между мэром Собяниным и, например, президентом Путиным очевидна. Путин хочет, чтобы его любили. Он – нарцисс. Собянину на это совершенно наплевать. Путин управляет государством, хотя иногда ему кажется, что он управляет страной или даже нацией. Собянин управляет гигантской корпорацией, вроде «Газпрома» или ФСБ, и не заблуждается на этот счет. Поэтому его и считают отличным менеджером: он не путает любовь и поддержку с контрактными отношениями. Не принадлежа ни к одной сформировавшейся придворной группе, Собянин позволяет всем им кормиться в Москве и именно поэтому умудряется сохранять независимость. Все свои «политические» проблемы мэрия Собянина решает деньгами.