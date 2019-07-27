Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний

Евгений Разумный / Ведомости

У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около четырех часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 389 задержанных.

При задержании протестующих правоохранители применяли силу, использовали дубинки. Пострадала муниципальный депутат Александра Парушина: ей разбили голову.

Как передал корреспондент «Ведомостей», правоохранители с самого начала перекрыли подходы к Мосгоризбиркому и мэрии. Одна сторона Тверской улицы была огорожена заборами от станции метро «Охотный ряд». Вдоль другой стороны от здания Центрального телеграфа стояли автобусы, в которые сажали задержанных. Сотрудников полиции и Росгвардии было местами больше, чем протестующих. Они предупреждали, что акция не была согласована с властями, и призывали разойтись. Правоохранители вытеснили людей с Тверской в переулки. Около 2000 человек собрались на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере. Люди скандировали «Допускай», «Выборы без выбора», «Не расходимся», «Собянина в отставку».

Оппозиционеры, которые не были задержаны утром и вечером в пятницу, приняли участие в акции, среди них «яблочники» Сергей Митрохин и Елена Русакова, муниципальный депутат Константин Янкаускас, соратник Гудкова Александр Соловьев, которые не были зарегистрированы на выборах, а также зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков. У мэрии также был основатель «Яблока» Григорий Явлинский, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь партии.

Провести несогласованную акцию у мэрии предложил политик Алексей Навальный. Неделю назад на согласованном митинге «За допуск на выборы» он выдвинул ультиматум: если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты, оппозиция выйдет на митинг к мэрии. Предложение Навального поддержали 17 оппозиционеров, в том числе глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, его соратник Александр Соловьев, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, «яблочники» Сергей Митрохин и Елена Русакова. Всю неделю дома и в штабах этих оппозиционеров, в квартирах их родственников проходили обыски, их вызывали на допросы, изымали компьютеры и телефоны.

Яшин был задержан вечером 26 июля. По словам его адвоката, политика увезли в отделение полиции в подмосковном Троицке, в ближайшее время должно состояться заседание суда. Жданов, Гудков и Галямина были задержаны в первой половине дня в субботу. Навального 24 июля арестовали на 30 суток за призыв к участию в несогласованной акции.

Оппозиция протестует против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. У Жданова, Яшина, Гудкова, Соболь, Галяминой и других избирательные комиссии нашли большое число недействительных подписей избирателей. Оппозиция считает, что подписи были забракованы намеренно, чтобы не допустить независимых кандидатов до выборов.

Первая акция прошла в воскресенье 14 июля, она не была согласована с властями. Протестующие сначала собрались в Новопушкинском сквере, а затем двинулись к зданию Мосгоризбиркома и мэрии. Полиция не вмешивалась до тех пор, пока участники акции не объявили о бессрочном протесте и не начали устанавливать во дворе Мосгоризбиркома палатки. Правоохранители разогнали протестующих, более 20 человек были задержаны. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Второй митинг прошел 20 июля на проспекте Сахарова, он был согласован и собрал 22 500 участников. Это была одна из самых массовых акций протеста за последнее время, объединившая разные оппозиционные силы.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу