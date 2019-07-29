Политика / Власть
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Губернаторы недобирают голосов

Эксперты спрогнозировали пять вторых туров на губернаторских выборах в сентябре

Несмотря на отсутствие в регионах кандидатов, опасных для выдвиженцев Кремля

Руководители Республики Алтай, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской и Астраханской областей могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах, следует из прогноза, подготовленного экспертной сетью «Давыдов. Индекс». В конце мая ФОМ и ВЦИОМ прогнозировали победы всех 16 глав регионов в первом же туре выборов.

Прогноз «Давыдов. Индекс» – это не социологический опрос, он основан на оценках участников экспертного рынка, в первую очередь региональных, пояснил «Ведомостям» руководитель проекта, политконсультант Леонид Давыдов. По его словам, «это никакая не истина в последней инстанции», но аналогичная методика применялась перед выборами Госдумы-2016 и в основном себя оправдала.

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