Генпрокуратура нашла у коррупционеров и честных чиновников общие ценности
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Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел психологическое исследование личности преступников, осужденных за коррупционные преступления, рассказала в четверг на форуме «Вместе против коррупции» сотрудник НИИ Наталья Ратинова. Выяснилось, что, вопреки сложившемуся стереотипу, коррупционеры не очень высоко ценят материальные ценности и власть.
Объектом исследования стали несколько десятков бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих наказание за совершение коррупционных преступлений. Для сравнения была сформирована также контрольная группа, в которую вошли действующие чиновники, преподаватели, практикующие юристы. В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования.
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