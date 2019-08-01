Генпрокуратура нашла у коррупционеров и честных чиновников общие ценности

На первое место они ставят свободу, семью и любовь, но расходятся в отношении к закону

Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Коррупционеры тоже люди

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Результаты исследования позволяют сделать вывод, что склонность к коррупции никак не связана с особенностями личности Максим Стулов / Ведомости

Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел психологическое исследование личности преступников, осужденных за коррупционные преступления, рассказала в четверг на форуме «Вместе против коррупции» сотрудник НИИ Наталья Ратинова. Выяснилось, что, вопреки сложившемуся стереотипу, коррупционеры не очень высоко ценят материальные ценности и власть.

Объектом исследования стали несколько десятков бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих наказание за совершение коррупционных преступлений. Для сравнения была сформирована также контрольная группа, в которую вошли действующие чиновники, преподаватели, практикующие юристы. В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования.