На территории воинской части под Ачинском взорвался склад с боеприпасами

Около 11 000 человек уже эвакуируют, остановлен комбинат UС Rusal и движение поездов

Дмитрий Скворцов / ТАСС

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края (150 км до административного центра региона) возник пожар на складе с ракетами и артиллерийскими боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе 20 км от места ЧП идет эвакуация местных жителей, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. В общей сложности эвакуируют около 11 000 человек, среди «них 257 детей и 66 сотрудников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол», уточнили в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате взрывов пострадали жилые дома, расположенные на территории воинской части в селе Каменка рядом с воинской частью. Разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км, добавил он. По его словам, сейчас горят две площадки по утилизации, на них находится 25 000 боеприпасов. Источник ТАСС в силовых структурах утверждает, что в общей сложности на двух горящих площадках находится около 40 000 артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.

В Ачинском районе расположена воинская часть 58661-49, склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами, следует из судебных актов.

Власти Ачинска (около 11 км от Каменки) уже обратились к жителям города с просьбой подготовиться к эвакуации.

Официальной информации о пострадавших и погибших нет. В Ачинской районной больнице «Интерфаксу» сообщили о госпитализации семерых человек, из них двое военных. «У двух военных осколочные ранения», – уточнил представитель больницы. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, один военнослужащий погиб.

Как уточнили в командовании Центрального военного округа, возгорание началось около 13.00 мск в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Причины не называются. Территория воинской части оцеплена, личный состав находится в бомбоубежище, сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

В свою очередь РЖД из-за ЧП ограничила движение поездов в Красноярском крае. «Движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2 – Назарово ограничено в связи с нештатной ситуацией на складах воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края (станция Улуй). Ожидаются задержки пассажирских поездов №67 Москва – Абакан и №68 Абакан – Москва», – сообщили в пресс-службе РЖД. Трасса Ачинск – Назарово в сторону воинской части перекрыта.

В связи со сложившейся ситуацией на Ачинском глиноземном комбинате (принадлежит UС Rusal) создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия, отметили в компании.

На месте ЧП присутствуют губернатор Красноярского края Александр Усс, руководители региональных главков МЧС и МВД. Министр обороны Сергей Шойгу направил к месту пожара своего заместителя Дмитрия Булгакова.