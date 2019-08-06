Индия упразднит автономию Кашмира

Это может привести к беспорядкам и конфликту с Пакистаном

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кашмирское княжество согласилось присоединиться к Индии и в ходе войны с Пакистаном в 1948 г. Akhtar Soomro/REUTERS

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии. Для принятия резолюции за нее должен проголосовать парламент, контролируемый правящей партией БДП премьера Нарендры Моди. По версии источника The Guardian в парламенте, голосование можно считать техническим.

Согласно ст. 370 федеральным властям было необходимо согласовывать с местным парламентом любые решения, не касающиеся обороны, иностранных дел, финансов и сферы коммуникаций. В случае принятия резолюции штат разделят на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх (сейчас это область штата). Статус союзной территории, в отличие от штата, не предполагает наличие правительства. В Джамму и Кашмире будет законодательное собрание, а Ладакх станет союзной территорией без законодательного органа. Кроме того, жителям других районов Индии теперь разрешено покупать землю в Кашмире, а для жителей региона упраздняются льготные квоты в госсекторе. Временное положение, дававшее штату автономию, было разработано в 1950-х гг. – после того как в 1948 г. Кашмирское княжество согласилось присоединиться к Индии и в ходе войны с Пакистаном в 1948 г. индийским властям удалось удержать основную часть Кашмира.