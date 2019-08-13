Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Митинг снова стал преступлением

Уголовные дела за неоднократные нарушения на митингах возвращаются

Конституционный суд осложнил применение этой статьи, но не отменил

Во вторник ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение активному участнику несанкционированных акций Константину Котову по статье 212.1 УК («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт. До сих пор единственным осужденным по этой статье остается активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в случае Котова ничего этого нет. 15 мая он был наказан административно за организацию несанкционированной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАПа), а 12 июня участвовал в несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАПа), «тем самым создавая помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению пешеходов», за что оштрафован на 15 000 руб. Его также привлекали к ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции на Трубной площади (ч. 2 ст. 20.2, арест 10 суток). Таким образом, в течение полугода Котов более трех раз нарушил закон о митингах. Мера пресечения, как ожидается, будет избрана в среду.

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