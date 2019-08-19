Госдума снова ищет врагов России

Несколько недель в Москве проходят акции за допуск независимых кандидатов на выборы в МГД Евгений Разумный / Ведомости

Внеочередной Совет Госдумы в понедельник рассмотрел вопрос об иностранном вмешательстве во внутренние дела России: поводом стали акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По итогам заседания было объявлено, что будет создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как развалился Советский Союз, и заявил, что «сегодня ситуация повторяется». «Сильная конкурентоспособная Россия им не нужна. Поэтому, когда вывели молодежь на улицы за незарегистрированных кандидатов, я попросил своих людей посмотреть, что там было. Там не было ничего о бедных семьях, о бедных матерях. Там было о том, что мы отнимем у вас власть», – заявил Зюганов. Он говорит, что знает, кто потакал протестам – в частности, представители 25 иностранных СМИ, которые освещали протесты. Он рассказал, что в комиссию по борьбе с иностранным вмешательством вошли 12 человек, возглавил ее руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «пропагандистская борьба против России ведется со времен Ивана Грозного». «В последнее время усиливается пропаганда Запада, нам готовят политических активистов в Литве, Латвии, Украине. Задача – устроить у нас что-то похожее, что было в Киеве, Тбилиси, Бишкеке. Когда-то с этим же столкнулся Наполеон, когда прошел по многим странам, а потом столкнулся с Россией», – заявил депутат.

Жириновский заявил, что нужно образовать из Москвы федеральный центр, которым бы руководил министр и не было бы никакой Мосгордумы и мэрии. «Мы будем заслушивать дипломатов и журналистов, которые вмешиваются в дела России», – заявил он.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что «Единая Россия» поддержала создание комиссии. В состав комиссии вошли от партии пять человек, в том числе сам Исаев и Наталья Поклонская. «Госдума вправе создать такую комиссию. Она будет проводить расследование создавшейся ситуации. Решение о создании комиссии будет утверждено постановлением Госдумы, когда начнется сессия», – заявил Исаев. По его словам, никаких доказательств о вмешательстве России в иностранные выборы представлено не было, а вмешательство иностранных государств во внутренние дела России практически доказано. Среди примеров он привел «тренировочные лагеря в Прибалтике», обучение россиян на Западе. Выводы комиссии будут представлены общественности, по их итогам возможно принятие законопроектов и переговоры с дипломатами соответствующих стран.

Сотрудничать с аналогичной комиссией Совета Федерации они не планируют. Первое заседание может состояться уже на следующей неделе, сообщил Исаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на государственных каналах ряда стран звучат призывы «Вставай, Москва», рассказывают про конкретные точки сбора. Все это, по его мнению, является вмешательством иностранных государств во внутренние дела России.

Володин заявил, что, по имеющимся сейчас сведениям, вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами.

Что еще обсуждала Госдума

Другой темой заседания должна была стать работа новостных агрегаторов, которые, по мнению депутатов, ставят некорректные заголовки. Исаев поднял было вопрос об этом в начале заседания, но тут же было принято решение перенести обсуждение на октябрь. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, нужно прежде встретиться с представителями «Яндекса», изучить тему с представителями думского пула СМИ, экспертным сообществом. По словам советника Володина Анастасии Кашеваровой, Володин также сказал, что депутаты должны ответственнее подходить к своим заявлениям и предложениям и что заявление одного депутата – не мнение Госдумы, фракции или комитета.

В начале августа оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, некоторыми иностранными СМИ и дипломатическими представительствами во внутренние дела России во время несогласованных массовых акций в Москве – люди протестовали против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 12 августа Володин встретился с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, они решили провести внеочередное заседание Совета Госдумы для обсуждения иностранного вмешательства. Для расследования будет создана специальная комиссия по борьбе с иностранным вмешательством, которая займется сбором фактов о вмешательстве иностранных государств во внутреннюю политику, в первую очередь в избирательную кампанию в России. Комиссия сможет предлагать изменения в законодательство, сообщил Исаев. Возглавить комиссию может Пискарев.

Тема с агрегаторами возникла на прошлой неделе – после того, как предложение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Альфии Когогиной запретить эксплуатацию старых машин в изложении «Коммерсанта» стало в топ «Яндекса». По прошествии полусуток информацию, опубликованную в «Коммерсанте», опровергла и сама Когогина – она уточнила, что говорила не о личных автомобилях, а о коммерческих. Заголовок о запрете машин перепечатало большинство СМИ, а вот опровержением СМИ заинтересовались гораздо меньше, что и вызвало неудовольствие депутатов.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве