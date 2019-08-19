Верховный суд подтвердил законность электронного голосования в Москве
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму «предусмотрена надлежащая система, обеспечивающая тайну голосования и волеизъявления избирателей». Об этом говорится в апелляционном определении Верховного суда (опубликовано на его сайте), признавшего законным утвержденный Мосгоризбиркомом (МГИК) порядок проведения эксперимента. Верховный суд согласился с выводами Мосгорсуда, который решил, что постановление принято в рамках компетенции МГИК и не нарушает прав и законных интересов заявителя.
Документ МГИК оспаривал кандидат в Мосгордуму от КПРФ Иван Ульянченко: его округ № 1 станет одним из трех, где пройдет организованное по инициативе московских властей онлайн-голосование, для чего даже был принят специальный федеральный закон. По мнению заявителя, утвержденный порядок голосования противоречит закону о гарантиях избирательных прав, так как не предусматривает предъявления удостоверения личности избирателя перед предоставлением ему возможности волеизъявления. Кроме того, не гарантирована тайна голосования, поскольку предусмотренное шифрование данных не способно обеспечить ее в полной мере ввиду отсутствия законодательного регулирования и технической возможности.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}