Верховный суд подтвердил законность электронного голосования в Москве

Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Суд в электронике не усомнился

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Система онлайн-голосования пока не производит впечатления надежной Валерий Шарифулин / ТАСС

Для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму «предусмотрена надлежащая система, обеспечивающая тайну голосования и волеизъявления избирателей». Об этом говорится в апелляционном определении Верховного суда (опубликовано на его сайте), признавшего законным утвержденный Мосгоризбиркомом (МГИК) порядок проведения эксперимента. Верховный суд согласился с выводами Мосгорсуда, который решил, что постановление принято в рамках компетенции МГИК и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Документ МГИК оспаривал кандидат в Мосгордуму от КПРФ Иван Ульянченко: его округ № 1 станет одним из трех, где пройдет организованное по инициативе московских властей онлайн-голосование, для чего даже был принят специальный федеральный закон. По мнению заявителя, утвержденный порядок голосования противоречит закону о гарантиях избирательных прав, так как не предусматривает предъявления удостоверения личности избирателя перед предоставлением ему возможности волеизъявления. Кроме того, не гарантирована тайна голосования, поскольку предусмотренное шифрование данных не способно обеспечить ее в полной мере ввиду отсутствия законодательного регулирования и технической возможности.