Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Суд в электронике не усомнился

Верховный суд подтвердил законность электронного голосования в Москве

Сомнения в чистоте эксперимента на выборах в Мосгордуму признаны несущественными

Для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму «предусмотрена надлежащая система, обеспечивающая тайну голосования и волеизъявления избирателей». Об этом говорится в апелляционном определении Верховного суда (опубликовано на его сайте), признавшего законным утвержденный Мосгоризбиркомом (МГИК) порядок проведения эксперимента. Верховный суд согласился с выводами Мосгорсуда, который решил, что постановление принято в рамках компетенции МГИК и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Документ МГИК оспаривал кандидат в Мосгордуму от КПРФ Иван Ульянченко: его округ № 1 станет одним из трех, где пройдет организованное по инициативе московских властей онлайн-голосование, для чего даже был принят специальный федеральный закон. По мнению заявителя, утвержденный порядок голосования противоречит закону о гарантиях избирательных прав, так как не предусматривает предъявления удостоверения личности избирателя перед предоставлением ему возможности волеизъявления. Кроме того, не гарантирована тайна голосования, поскольку предусмотренное шифрование данных не способно обеспечить ее в полной мере ввиду отсутствия законодательного регулирования и технической возможности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике