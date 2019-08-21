Политика / Международные отношения

Президенты России и Франции готовы реанимировать нормандскую четверку

Но быстрого эффекта от четырехсторонних переговоров по Украине эксперты не ожидают

Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших в понедельник вечером переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обсуждались и перспективы новой встречи на высшем уровне в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия), которой «будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы не проводить встречу ради встречи», пояснил он. Дата саммита пока не определена, но подготовительные встречи, включая переговоры помощников президентов, пройдут «уже в ближайшее время», пообещал Песков. В целом же переговоры в форте Брегансон на Лазурном берегу были «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом», резюмировал пресс-секретарь: «Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня».

Макрон после переговоров разместил в своем Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной». «Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», – подчеркнул он.

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