Сергей Шойгу заявил о росте напряженности на западных границах России

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Для нейтрализации возникающих угроз Минобороны продолжит укрепление Западного военного округа Денис Абрамов / Ведомости

Напряженность на западных границах России растет, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии ведомства. В качестве характерных примеров он привел усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывание системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширение военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. «Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», – сообщил министр, уточнив, что до конца года только в Западном военном округе (ЗВО) планируется провести более 20 «организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава», в том числе береговых войск, войск ПВО и материально-технического обеспечения.

По словам человека, близкого к руководству Минобороны, повышение боевых возможностей ЗВО последовательно велось последние шесть лет, причем по двум разным поводам: сначала из-за агрессивного наращивания военной инфраструктуры НАТО на приграничных с Россией территориях, а затем уже вследствие начавшегося конфликта на юго-востоке Украины.