Турецкие военные попали в окружение сирийских войск вместе с боевиками

Идлиб является одной из самых проблемных зон в Сирии: там сосредоточено наибольшее количество радикальных исламистов Ugur Can DHA / AP

Сирийские правительственные войска заняли в четверг город Хан-Шейхун, расположенный в южной части зоны деэскалации Идлиб, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России. По его словам, город был очищен от боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенного в России «Фронта ан-Нусра», и ряда более мелких группировок, примкнувших к ней. По данным арабского издания Al Masdar, войска, наступавшие в районе Хан-Шейхуна, встретились с правительственными отрядами восточнее у города Эт-Таманиа и замкнули котел. При этом сирийские военные перерезали все дороги, ведущие к турецкому наблюдательному посту в районе населенного пункта Морек в 10 км к югу от Хан-Шейхуна. Таким образом, этот наблюдательный пункт турецких вооруженных сил оказался внутри контролируемого боевиками котла, окруженного сирийскими правительственными войсками. Действия сирийской армии на юге Идлиба проводились в сложных условиях, обусловленных присутствием в зоне спецоперации нескольких тысяч гражданских лиц при кратно превышающем их числе боевиков, говорит собеседник в российском военном ведомстве, но данные действия себя «полностью оправдали»: по его словам, «по факту взятие Хан-Шейхуна позволяет говорить о начале операции по разгрому южной группировки джихадистов» – одной из самых крупных в Идлибе.

Идлиб является одной из самых проблемных зон в Сирии: там сосредоточено наибольшее количество радикальных исламистов (их число, по разным оценкам, может достигать 35 000 человек) и расположены десятки объектов, содержащих химические вещества. По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и «российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира».

Боевики действительно осуществляют вылазки из Идлиба, хотя этот вопрос должна была держать на контроле турецкая сторона, но она «не проявляет какой-либо активности по этому вопросу», утверждает человек, близкий к Минобороны. На это, по его словам, накладываются крайне сложные отношения сирийских и турецких военных в последние недели. В понедельник направлявшаяся к наблюдательному посту Морек колонна турецкой военной техники была обстреляна самолетами ВВС Сирии, посчитавшими, что колонна везет помощь боевикам, погибло трое турецких военных. МИД Сирии счел такие действия Турции «вопиющим вмешательством», турецкие военные в ответ заявили, что такие шаги противоречат договоренностям Анкары и Москвы по Сирии, и добавили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным в Сирии. Сразу после инцидента к переговорам подключились начальники генштабов вооруженных сил России и Турции, их итоги не раскрывались. В ближайшие дни вопрос о действиях сторон в Идлибе должны обсудить по телефону Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын. Турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что в связи с ситуацией в Идлибе туда перебрасываются дополнительные военнослужащие и бронетехника турецкой армии, а также боеприпасы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг приветствовал взятие Хан-Шейхуна: «Борьба с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил и против российской базы Хмеймим». Он также не исключил проведение в ближайшем будущем телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом в связи с обстановкой в Сирии.