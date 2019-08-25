Российские военные готовы к симметричному ответу на ракетные испытания в США

Новая гонка вооружений будет радикально отличаться от старой AP

Президент Владимир Путин в пятницу выступил со специальным заявлением после испытания американской ракеты Tomahawk, подпадающей под действие аннулированного по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Министерствам обороны, иностранных дел и другим ведомствам поручено проанализировать уровень угроз и «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа». Хотя втягиваться в разрушительную для экономики гонку вооружений Россия не намерена, оговорился президент.

Об успешном пуске крылатой ракеты с мобильной установки на острове Сан-Николас Пентагон объявил 19 августа. По данным Reuters, ракета может быть развернута в течение 18 месяцев. CNN объяснял ее разработку желанием «бросить вызов России в Европе».

Проведение испытаний через 16 дней после денонсации ДРСМД подтверждает разработку таких ракет до аннулирования договора, отметил Путин. Он также обратил внимание, что для запуска использовалась установка Mk-41, такие уже размещены США на базе ПРО в Румынии и ожидаются в Польше. Москва считала их размещение нарушением ДРСМД, так как установки для запуска ракет-перехватчиков могут быть переоборудованы и под крылатые ракеты. Ранее представитель Пентагона говорил «РИА Новости», что конфигурация использованной на Сан-Николасе установки отличалась от размещенных в Румынии.

По словам человека, близкого к Минобороны, реакция на разработку в США вооружений, подпадавших под ДРСМД, будет основана на принципе симметричности: ответом на развертывание крылатых ракет типа Tomahawk станет адаптация ракеты «Калибр», предназначенной для пуска с корабля, к запускам с наземной установки. Если же США решат изготовить баллистические носители средней дальности, то ответом может стать постановка на боевое дежурство комплекса РС-26 «Рубеж», летно-конструкторские испытания которого были успешно проведены в 2015 г. Тогда изделие испытывалось в том числе на межконтинентальную дальность, но постановка его на вооружение была отложена по экономическим соображениям, говорит собеседник в оборонной промышленности: «Это более затратный вариант, поскольку речь пойдет об адаптации и развертывании в войсках принципиально нового изделия, но без ответа оставлять действия американцев нельзя». При этом состоявшиеся в пятницу пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» нельзя назвать ответом на испытания в США, уточняет собеседник: программа учебных пусков была сформирована раньше, чем был запущен Tomahawk.

Ответить США полностью зеркально у России не получится в силу разного геостратегического положения: в отличие от размещенных в Европе американских ракет находящиеся в России системы не могут поразить цели в США, кроме Аляски, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Кроме того, надо понимать, что гонки вооружений в классическом варианте, как между СССР и США, не будет», – указывает он. Новая гонка будет не количественной, а качественной – в космосе, киберпространстве, это будут автономные системы вооружений, искусственный интеллект, поясняет эксперт: «Конечно, это не менее опасно, чем количественная гонка вооружений, поскольку никто не знает, как эту новую гонку можно было бы регулировать». Для России же наибольшую опасность представляет развитие систем ПРО в Европе, отмечает Кортунов: «Наши руководители давали понять, что не позволят девальвировать российский потенциал ответного удара – вокруг этого, наверное, и будет основная борьба».