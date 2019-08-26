Первые жалобы от участников «мусорных» протестов в Шиесе отправлены в ЕСПЧ

Пять активистов из города Шиеса наказаны за участие в митингах против строительства мусорного полигона Роман Пименов / ТАСС

Пять активистов из города Шиеса (Архангельская обл.), наказанные за участие в митингах против строительства мусорного полигона, пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение права на свободу собраний. Об этом «Ведомостям» рассказал Алексей Глухов, руководитель юридической службы «Апология протеста», сотрудники которой представляют заявителей в Страсбурге. Елена Калинина, Екатерина Цветкова, Михаил Шаклеин, Николай Григорьев и Евгений Попов, оштрафованные на суммы от 24 000 до 30 000 руб. за участие в несогласованном митинге 7 апреля, утверждают, что судебное разбирательство не было справедливым, так как они участвовали в мирном публичном мероприятии. Митинг был посвящен общественно значимой проблеме, а его участники не нарушали общественный порядок. Основной претензией к заявителям стало надуманное, по их мнению, обвинение в создании препятствий для движения транспорта, единственная цель которого – наказать за активное участие в мирной акции. Попов также утверждает, что в отношении его было нарушено право на получение и распространение информации: будучи сотрудником интернет-издания «Новости дня 29», он не участвовал в митинге, а выполнял редакционное задание. Но Октябрьский райсуд Архангельска решил, что журналист не имел ясно видимых отличительных признаков представителя СМИ и двигался вместе с другими участниками публичного мероприятия – а значит, тоже нарушил закон.

Глухов отмечает, что в борьбе с архангельскими активистами власти применили довольно редкий прием: их оштрафовали дважды за одну акцию, искусственно разделив ее на митинг и шествие. Что тоже нарушает запрет дублирования наказания за одно и то же правонарушение, напоминает юрист.

Число жалоб в ЕСПЧ на нарушение свободы собраний стремительно растет. Эта тема закрепилась на втором месте среди всех прочих обращений россиян: за 2018 г. количество таких жалоб, по данным аппарата суда, выросло с 583 до 1286. Но если не считать нескольких «сигнальных» решений (по делу «Лашманкин и другие против России» – в 2017 г., по жалобам Алексея Навального на задержания и аресты – в 2018 г., по делу координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой – в апреле 2019 г.), ЕСПЧ явно не спешит формировать большую практику по таким делам. По словам Глухова, только у «Апологии протеста» 63 жалобы на нарушения прав митингующих были еще в прошлом году коммуницированы в рамках упрощенной процедуры и прошли все стадии разбирательства, но решений по ним до сих пор нет.

Придется подождать, предупреждает адвокат Дмитрий Аграновский: даже упрощенный порядок – это все равно несколько лет. Дел много, ЕСПЧ не может уделять митингующим такое же внимание, как лидерам протеста вроде Абдуллы Оджалана или Навального. И это естественно: их дела формируют общеевропейскую практику. Ну а, например, захватившим приемную президента нацболам, осужденным за массовые беспорядки, пришлось ждать решения Страсбурга 12 лет, напоминает адвокат: «Никто не может рассчитывать, что ЕСПЧ придет к вам в спецприемник и будет вас вызволять».