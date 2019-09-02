Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: «Альтернатива» бьет рекорды

«Альтернатива для Германии» заняла второе место в Саксонии и Бранденбурге

Но к власти крайне правую партию пока не допустят

По предварительным результатам, победителем на прошедших в Германии в воскресенье выборах в Саксонии стал Христианско-демократический союз (ХДС), а в Бранденбурге – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Но самым важным результатом этих выборов в восточных землях Германии стало укрепление крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая заняла второе место в обеих землях. В Саксонии поддержка АдГ увеличилась практически в три раза в сравнении с предыдущими выборами 2014 г., в Бранденбурге – вдвое, а отрыв от победителей составил всего лишь 4,6% в Саксонии и 2,7% в Бранденбурге. На фоне небывалого успеха АдГ другие партии, вошедшие в тройку лидеров по итогам выборов 2014 г. (ХДС, СДПГ и Левая партия), потеряли много голосов.

Процесс формирования правительственной коалиции в обеих землях будет сложным, так как все партии исключили возможность вступления в союз с АдГ, сообщает Deutsche Welle. При этом мандатов для двухпартийных коалиций ХДС/СДПГ не хватает в обеих землях и им надо искать третьего партнера.

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