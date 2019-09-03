В главных российских учениях «Центр-2019» примут участие 128 000 военных

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Российские учения «Центр-2019» продемонстрируют дальнейшее укрепление военных связей ­России и Китая Александр Рюмин / ТАСС

Основной этап главных учений российских Вооруженных сил этого года «Центр-2019» пройдет с 16 по 21 сентября на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря, заявил во вторник на коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу. Основная цель учений, по его словам, – обучить войска и повысить оперативную совместимость органов военного управления Вооруженных сил России и государств-союзников при отработке задач борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе. Как сообщил Шойгу, в учениях примут участие военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана, предполагается присутствие глав государств и оборонных ведомств стран-участниц. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что учения посетит и Владимир Путин.

Стратегические командно-штабные учения, которые являются финалом ежегодного цикла боевой подготовки, проводятся российским Минобороны поочередно на базе Южного, Западного, Восточного и Центрального военных округов (оперативно-стратегических командований), и в этом году настала очередь Центрального военного округа. В прошлом году в маневрах «Восток-2018» впервые в истории российско-китайских военных связей приняла участие целая мотострелковая бригада Народно-освободительной армии Китая, которая обозначала действия целой китайской общевойсковой армии. Заявленные цифры в 128 000 участвующих военнослужащих не означают, что все они физически примут участие в розыгрыше самих боевых действий, говорит источник, близкий к Минобороны. Это численность личного состава воинских частей, так или иначе принимающих участие в учениях, при этом значительная часть останется в пунктах постоянной дислокации.