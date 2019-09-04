Чего ждать от второго тура президентских выборов в Абхазии

В воскресенье, 8 сентября, впервые в истории Абхазии пройдет второй тур президентских выборов. В первом туре 25 августа участвовало 9 кандидатов, двое из которых продолжат борьбу. Это действующий глава республики и лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба, набравший 23,85% голосов, и кандидат от партии «Амцараха» Алхас Квициния (21,97%). Третьим по итогам первого тура был Олег Аршба, поддержанный президентом Абхазии в 2011-2014 гг. Александром Анквабом: за него проголосовали 21,6% избирателей.

Разрыв между президентом и кандидатом оппозиции составил менее 2%, еще меньшим — около сотни голосов — оказалось отставание третьего кандидата, говорит абхазский политобозреватель Ахра Смыр. Это делает ситуацию перед вторым туром неоднозначной, считает он.

И Хаджимба, и Квициния — пророссийские кандидаты. Сотрудничество с первым осуществлялось по линии Кремля, со вторым — по линии силовых структур, утверждает близкий к правительству республики источник. «Амцараха» — партия, ныне оппозиционная, была создана ветеранами войны с Грузией 1992-1993 гг., ее основателем стал первый после освобождения Сухуми военный комендант города Салыбей Ардзинбы.

Аршба еще не заявлял о поддержке какого-либо кандидата. Он может сделать это сегодня на встрече со своими сторонниками. Квициния говорит, что у него хорошие отношения с бывшим оппонентом.

По утверждению близкого к правительству Абхазии источника, кандидат партии «Амцараха» ведет переговоры о поддержке с Анквабом. Также оппозиционный кандидат может заявить о намерении пригласить в республику на должность премьера Инала Ардзинбу, племянника основателя партии.

Квициния сказал, что его и семью Ардзинба связывают давние отношения. Переговоров о том, кого из кандидатов на выборах поддержит Инал Ардзинба пока не было. Республике интересны «опытные молодые люди, работавшие за пределами Абхазии», сказал Квициния. Сейчас Ардзинба занимается проектом «Послы доброй воли» (по поддержке молодежи), добавил кандидат. Близкий к правительству республики источник говорит, что приглашение Инала Ардзимба обсуждается давно, не исключено, что это будет элементом политической поддержки кандидата партии «Амцараха».

Ардзинба не комментирует этот вопрос. Сейчас он возглавляет Совет по делам молодежи при патриархе Кирилле, на эту должность он перешел в 2018 г. после работы в управлении президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией (позднее преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству).

Смыр полагает, что поддержка со стороны Инала Ардзинбы вряд ли окажет особенный эффект на абхазского избирателя. Основная масса жителей уже разделена, а у власти маловероятен приток голосов в во втором туре, говорит эксперт.