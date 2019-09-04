Госдуме пока не удается найти новые факты вмешательства Запада в московские протесты
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В Госдуме в среду прошло второе заседание комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Вопреки обещанию председателя Думы Вячеслава Володина работать в открытом режиме депутаты снова заседали за закрытыми дверями. Вышедший к журналистам руководитель комиссии Василий Пискарев сообщил, что на одно из следующих заседаний приглашен посол США в России Джон Хантсман, который уже дал согласие. Никаких новых фактов вмешательства, кроме ранее звучавших претензий к немецкой Deutsche Welle (DW) и посольству США в связи с протестами вокруг выборов в Мосгордуму, депутаты не назвали.
Первые заседания были «техническими», на них решали, кого звать, и согласовывали даты, пояснила «Ведомостям» советник Володина по СМИ Анастасия Кашеварова: «Все заседания, где будут представлены доклады, куда будут приглашаться гости, пройдут в открытом режиме».
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