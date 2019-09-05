Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

Центр стратегических разработок в гражданской авиации

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов был задержан в итальянском Неаполе по запросу США, сообщила «Фонтанка». По данным издания, его заподозрили в экономическом шпионаже во время работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Этот пост он занимал в 2009–2017 гг.

Подтверждения со стороны итальянских правоохранительных органов и США пока нет.

Пресс-служба «Ростеха», комментируя задержание Коршунова, заявила «Ведомостям», что госкорпорация использует дипломатические каналы, чтобы разобраться в ситуации, и будет добиваться возвращения сотрудника домой. «Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности», – подчеркнули в «Ростехе».

Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Он назвал произошедшее «недобросовестной конкуренцией». Путин рассказал, что ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. Теперь, по словам президента, топ-менеджеру ОДК вменяется «кража каких-то секретов». «Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли», – рассказал он.

По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, Коршунов был задержан при пересечении границы в аэропорту Неаполя около недели назад: туда он прибыл вместе с женой на отдых. Ему инкриминируется хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21. Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США, уточнил собеседник «Ведомостей».

Согласно информации на сайте ОДК, Коршунову 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. В 2013–2015 гг. получил степень MBA в Венском университете экономики и бизнеса, работал третьим секретарем МИД СССР, вице-консулом Генконсульства России в Турции, вторым секретарем МИД России. В 2017–2018 гг. занимал должность вице-президента ВЭБа по авиационно-космическим программам. Владеет английским, французским, турецким языками.

ОДК (входит в «Ростех») является крупнейшим двигателестроительным холдингом. Ее предприятия специализируются на разработке и производстве силовых установок для авиационной, космической и морской техники. Помимо этого предприятия корпорации задействованы в производстве продукции для нефтегазовой промышленности (перекачивающие агрегаты) и энергетики (турбины).