Приговор Константину Котову ставит под сомнение состоятельность решений КС

Константин Котов стал вторым в России человеком, приговоренным к лишению свободы за неоднократное участие в неразрешенных митингах Максим Стулов / Ведомости

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам лишения свободы участника несанкционированных акций Константина Котова по ст. 212.1 УК («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). До сих пор единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Преступление Котова состоит в том, что он привлекался к административной ответственности за акции 2 марта (в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова), 13 мая (сход на Лубянке в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»), 12 июля (шествие в поддержку Ивана Голунова) и 10 августа (в районе Китай-города после митинга на пр-те Сахарова).

Следствие и суд прошли в рекордные сроки: 12 августа Котова задержали, 15 августа расследование было завершено, на ознакомление с делом ему дали неполных четыре дня, а весь процесс уместился в два дня. За это время суд успел допросить свидетелей-полицейских, которые задерживали Котова и уверенно его опознали, а также советника департамента региональной безопасности Москвы Сергея Струкова. Тот вспомнил, что на 13 мая подавалось уведомление о проведении публичного мероприятия, но в связи с невозможностью провести его в указанных местах организаторам было предложено альтернативное место, от которого они отказались. В числе заявителей был и Котов. Его адвокат Мария Эйсмонт попыталась выяснить, почему с 5 мая 2018 г. по 10 августа 2019 г. мэрия ответила отказом еще на 31 обращение инициаторов разных мероприятий. Но судья Станислав Минин снял эти вопросы, как несущественные. Вопросы принципиальные, настаивала адвокат: проблема в том, что провести согласованное мероприятие в центре Москвы практически невозможно и это вынуждает активистов выходить на несогласованные акции.

Прокурор потребовал 4,5 года лишения свободы. Доводы защиты о том, что Котов участвовал в мирных акциях, суд признал несостоятельными и приговорил его к четырем годам. Следствием установлено, что действия митингующих составляли реальную угрозу вреда здоровью граждан и являлись препятствием для движения транспортных средств, объявил судья. Приговор пришедшие на оглашение встретили криками «Позор!» и «Свободу Котову!».

По словам Эйсмонт, защите отказали практически во всех ходатайствах, в том числе в представлении ключевых доказательств. Речь идет о видеозаписи с городских камер видеонаблюдения, которые опровергают версию следствия о том, что Котов в момент задержания 10 августа выкрикивал лозунги и создавал угрозу здоровью или имуществу, – он просто прошел небольшое расстояние.

Государственный обвинитель Ярослав Мыц рассказал, что уже получает угрозы в соцсетях, а он к такому не привык: обычно он ведет дела по оргпреступности и процессы по убийствам в суде присяжных и пострадавшие ему благодарны за работу в суде. Это дело досталось ему случайно, признается Мыц. Комментировать приговор он пока не готов.

Случаи игнорирования правоприменителями постановлений Конституционного суда об истолковании правовых норм были и раньше, в основном из-за их неопределенности, говорит доцент Российского госуниверситета правосудия Ольга Кряжкова. Но постановление по делу Дадина содержит довольно четкие разъяснения. Отказываясь их учесть, суд ставит под сомнение юридическую состоятельность решений Конституционного суда. Столь откровенное пренебрежение этим постановлением по политически острому вопросу, отягощенному темой уголовной ответственности, – правовой скандал и будет, пожалуй, первым в практике, считает эксперт: «Думаю, этим приговором дело не закончится».