Суд приговорил Котова к 4 годам колонии за неоднократные нарушения на митингах

Евгений Разумный / Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова за неоднократное нарушение порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК), передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. После оглашения приговора зрители начали скандировать «позор» и свободу политзаключенным. Началась давка, публику выводят силой, сообщает корреспондент «Ведомостей».

До сих пор единственным осужденным по этой статье (на два года) оставался активист Ильдар Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. КС указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Преступление Котова состоит в том, что он привлекался к административной ответственности за акции 2 марта (в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова), 13 мая (сход на Лубянке в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»), 12 июля (шествие в поддержку Ивана Голунова) и 10 августа (был задержан в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова). Таким образом, «не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу», Котов нарушил действующее законодательство, утверждает обвинение.

Следствие и суд прошли в рекордные сроки: 12 августа Котова задержали, а уже 15 августа расследование было завершено. На ознакомление с делом ему дали неполных четыре дня.

Весь процесс уместился в два дня, при этом суду пришлось поработать сверхурочно: первое заседание длилось более десяти часов, второе — около десяти. За это время суд успел допросить свидетелей-полицейских, которые задерживали Котова и уверенно его опознали, а также советника управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента региональной безопасности Москвы Сергея Струкова. Тот вспоминает, что на 13 мая подавалось уведомление о проведении публичного мероприятия, но в связи с невозможностью провести в указанных местах организаторам предложили альтернативное место, от которого они отказались. В числе заявителей был и Котов.

Адвокат Котова Мария Эйсмонт попыталась выяснить у свидетеля, почему с пятого мая 2018 г. по 10 августа 2019 г. мэрия ответила отказом на еще 31 обращение инициаторов разных массовых мероприятий — от шествия по Тверской за право быть гражданином России, которое хотела провести Партия прогресса 5 мая, до пикета в 500 человек перед министерством здравоохранения против запрета соленых огурцов, колбасы, вейпов и кружевных трусов. Однако судья Станислав Минин снял эти вопросы как несущественные. Они не просто существенные, они принципиальные, настаивала Эйсмонт: проблема в том, что провести согласованное мероприятие в центре Москвы практически невозможно. Именно это вынуждает активистов выходить на несогласованные акции.

Выступившая в качестве свидетеля защиты Ирина Яценко также попыталась рассказать суду о попытках согласовать в властями шествие в поддержку обвиняемых по делу «Сети» и «Нового величия», но судью это не интересовало. В допросе большинства свидетелей защите было отказано, поскольку вопросы, которые планируют задать адвокаты, «не входят в существо предъявленных обвинений», объяснил судья. К прениям сторон процесс подошел уже после окончания рабочего дня, однако судью это не остановило, несмотря на возражения защиты и самого Котова.

Прокурор был краток и потребовал для подсудимого 4,5 года лишения свободы, так как его вина доказана. Защита апеллировала к постановлению КС, согласно которому само по себе неоднократное участие в несогласованных акциях не образует состава преступления, если у него нет «негативных последствий». Котов обвиняется в том, что он принял участие в несанкционированном мероприятии и скандировал лозунги, но говорить о какой-то угрозе вреда окружающим не приходится, настаивала она. Тем не менее, судья отклонил эти доводы защиты, согласившись с позицией обвинения о том, что действия митингующих составляли реальную угрозу здоровью граждан и препятствовали движению транспорта.