Обмен заключенными между Россией и Украиной еще не гарантирует мира в Донбассе

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Этот обмен стал шагом к «временному укреплению внутриполитических позиций Зеленского» Reuters

Россия и Украина провели в субботу обмен заключенными и задержанными по формуле «35 на 35». В частности, Россия выдала 24 моряка, задержанных в Керченском проливе, осужденных за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных за убийство российских военнослужащих во время первой чеченской войны. Самыми заметными фигурами среди прибывших в Россию стали руководитель «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский и бывший командир роты ПВО в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Владимир Цемах, которого в Киеве считают важным свидетелем по делу о сбитом над Донбассом в 2014 г. малазийском Boeing.

Выдача последнего вызвала недовольство Нидерландов, руководящих международным расследованием по делу рейса MH17. «Правительство [Голландии] призвало соответствующие украинские власти не делать Цемаха частью обмена заключенными», – сообщил министр иностранных дел Стефан Блок в открытом письме парламенту страны. Он отметил, что именно по просьбе Нидерландов обмен был отложен для проведения еще одного допроса Цемаха голландскими прокурорами. Эту информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, признавшись: «Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен».