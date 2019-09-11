Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Советник оказался шпионом

Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет

Он мог нанести весьма существенный ущерб безопасности России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад. Его должность, по словам Пескова, не была «указной», т. е. он не был назначен указом президента. От дополнительных комментариев Песков отказался.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что высокопоставленный агент ЦРУ в Кремле был эвакуирован в 2017 г. после того, как в ЦРУ стали опасаться, что его имя может быть раскрыто России президентом Дональдом Трампом после его встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, при этом имя CNN не назвал. Никаких государственных либо каких-то еще секретов на этой встрече не раскрывалось, заявил вчера Лавров. В понедельник Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» связал агента ЦРУ со Смоленковым, который летом 2017 г. пропал без вести, уехав с семьей в Черногорию. «Коммерсантъ» нашел недвижимость, записанную на имя Смоленкова и его жены в американском штате Вирджиния. The New York Times во вторник сообщила, что Смоленков работал на ЦРУ десятилетия, и повторила версию CNN, что он был главным информатором спецслужб США по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 г. ЦРУ назвало CNN неточным, а Трамп в Twitter поддержал ЦРУ. В ФСБ не ответили на запрос «Ведомостей».

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Комментарии
venturecapitalisto
21:51 10.09.2019
ЦРУ чувствует себя довольно вольготно у нас. конечно, Москва - не Вена, но и тут шпионов хватает. взять хотя бы члена коллегии МИДа с простой русской фамилией, долговременного крота ЦРУ. И сколько еще их, предателей, сидит в верхах? система насквозь прогнила! люди ценят деньги и кормушку выше Родины и ее интересов - отсюда прямой повод к измене... меня вербовало ЦРУ. миллионы давало. я их послал. о чем не жалею. у каждого человека должно быть то, что за деньги он не продаст. семья, Родина, любимый человек. и, конечно, Вера.
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