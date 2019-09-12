На «умное голосование» власть ответила полицейской спецоперацией
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Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Алексея Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах, сообщил соратник политика Леонид Волков. По его данным, не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков во всех штабах, кроме Самары и Уфы, где обыски были в среду. А штабы в Перми и Санкт-Петербурге обыскали уже во второй раз.
Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику, не отображая изъятое в протоколах, утверждает Волков. Заблокированными оказались личные счета соратников Навального. Следственные мероприятия проходили в режиме спецоперации: 94 санкции на обыски Басманный суд вынес по представлению следователя Рустама Габдулина еще 4 сентября, тем же днем датированы постановления о блокировке счетов, но с их реализацией ждали больше недели, чтобы «ударить синхронно», считает Волков.
Полицейские пришли также к Михаилу Тихонову и Александру Никишину, координаторам движения «Голос» в Казани и Саратове. Обыск прошел у отца Азата Габдульвалеева, члена Ассоциации наблюдателей Татарстана, сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Наши тренеры читают лекции для всех, кто к нам обращается, и это совершенно разные политические силы. Никишин и Тихонов помимо прочего читали лекции для активистов штабов Навального, думаю, тогда они попали в разработку и кто-то включил их фамилии в список на обыски».
Уголовное преследование соратников Навального
В мае 2014 г. СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), связанном с финансированием избирательной кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 г. Обвинение было предъявлено соратникам Навального Константину Янкаускасу, Николаю Ляскину и Владимиру Ашуркову (на фото). По версии следствия, они похитили более 10 млн руб., пожертвованных россиянами в избирательный фонд кандидата в мэры через сервис «Яндекс.Деньги». Янкаускас провел несколько недель под домашним арестом, из-за чего не смог поучаствовать в выборах в Мосгордуму. Ашурков уехал в Великобританию, где попросил политического убежища. О результатах расследования дела ничего не сообщалось
В апреле 2015 г. Октябрьский райсуд Владимира признал руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова (на фото) виновным в краже по предварительному сговору картины владимирского художника Сергея Сотова «Плохой хороший человек». Хотя картина вместе с другими творениями Сотова была размещена на заборе и не предназначалась для продажи, следствие отказалось считать ее бесхозной и сообщило, что историко-культурная и искусствоведческая судебная экспертизы оценили картину в 2500 и 5000 руб. Прокурор запросил для подсудимого три года лишения свободы условно, но суд ограничился 240 часами обязательных работ. В июле 2015 г. Албуров попал под амнистию в честь 70-летия Победы
В августе 2015 г. было возбуждено уголовное дело против Леонида Волкова (на фто), возглавлявшего штаб партии «Парнас» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области (по списку партии выдвигались кандидаты Демократической коалиции Алексея Навального и Михаила Касьянова). Волкову инкриминировали ст. 144 УК о воспрепятствовании журналистской деятельности. Поводом для возбуждения дела стало заявление сотрудника телеканала LifeNews о том, что Волков якобы сломал ему микрофон, когда журналист пытался взять у него комментарии возле штаба «Парнаса» в Новосибирске. В августе 2016 г. Центральный райсуд Новосибирска признал Волкова виновным и присудил ему штраф в размере 30 000 руб
Юрист, а позже директор ФБК Иван Жданов (на фото) был фигурантом сразу нескольких уголовных дел, и каждый раз они возбуждались в период избирательных кампаний, в которых участвовали соратники Навального. Летом 2015 г. Жданову, осуществлявшему юридическую поддержку кампании по выборам в новосибирский парламент, инкриминировали фальсификацию избирательных документов, весной 2016 г. (тогда он сам баллотировался в муниципальный совет Барвихи) – уклонение от призыва в армию, а летом 2019 г., когда Жданов выдвинулся кандидатом в Мосгордуму, – воспрепятствование работе избирательных комиссий. До суда ни одно из этих дел пока не дошло
В феврале 2019 г. стало известно о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск бывшего директора ФБК Романа Рубанова (на фото). Судебные приставы обвинили его в неисполнении решения суда (ст. 315 УК) об удалении из интернета фильма-расследования «Он вам не Димон». Такое решение суд принял весной 2017 г. по требованию одного из персонажей фильма, бизнесмена Алишера Усманова. В октябре Рубанов сообщил, что ФБК удалил запрещенные фрагменты видео со своего сайта, однако видео осталось на личном YouTube-канале Навального. В августе 2019 г. аналогичное дело Управление ФССП по Москве возбудило в отношении нового директора ФБК Ивана Жданова
Представитель СКР вчера не отвечал на звонки.
Следственные действия проводятся по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), следует из документов, предъявленных полицейскими. Оно было возбуждено 3 августа, в день очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Позже СКР сообщил, что арестовал счета ФБК, НКО «Защита прав граждан» и более 100 счетов физических и юридических лиц. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте.
СКР сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники через банкоматы внесли средства на счета ФБК, «совершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», следует из постановления следователя об обыске, с которым ознакомились «Ведомости».
Блокировке на каждом из счетов сотрудников региональных штабов подлежало 75 млн руб. (а в одном случае – 1 млрд руб.), но таких сумм на них не было, и счета ушли в минус – их баланс стал отрицательным. Теперь в выписках отображаются эти миллионы со знаком минус (за вычетом тех средств, которые имелись на их счетах). Это техническая особенность блокировок, объясняет Ольга Бенедская из «Муранов, Черняков и партнеры»: когда исполняется постановление об аресте, указанная в нем сумма и отражается на счете. Если денег недостаточно, то сумма уходит в минус. Аресты счетов не означают, что суд подтвердил факт преступления: это обеспечительная мера, а суд проверяет только соблюдение процессуальных правил, добавляет эксперт.
Илья Шуманов из «Трансперенси интернешнл» отмечает, что отмывание средств – это дополнительный состав преступления. Сначала должно быть само преступление, а уже потом – придание видимости легального происхождения средствам, полученным преступным путем. Когда говорят, что организация занималась отмыванием, то это парадоксально – непонятно, что это за деньги и как они получены, говорит эксперт: «Если бы у следствия была такая информация, нам наверняка уже рассказали бы». Но СКР молчит, а это расходится с практикой по аналогичным делам и говорит о политической составляющей дела, считает он.
Сейчас каких-либо доказательств, что ФБК в особо крупном размере легализовывал преступные доходы, публике не предъявлено, хотя следствие и не обязано это делать, говорит руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Но поскольку доказательств не предъявлено, то все, что делается, выглядит, мягко говоря, неадекватным». Массовые обыски свидетельствуют о том, что у следствия нет конкретных фигурантов, иначе активность была бы вокруг них, подчеркивает Чиков: «Стоит задача запугать и подорвать материальную базу ФБК, затруднить работу, потому что изъяли много оргтехники. Может, в ходе обысков найдутся основания и для новых уголовных дел».
Навальный написал на своем сайте, что обыски связаны с результатами «умного голосования», которое 8 сентября было реализовано в 31 выборной кампании. По его мнению, обыски направлены на то, чтобы запугать его сторонников и «заставить отказаться от коллективных действий».
С учетом роста протестных настроений силовые механизмы становятся для Кремля единственным инструментом, который может дать хоть какие-то гарантии, что в следующем году московская история не повторится в еще большем масштабе, согласен политолог Аббас Галлямов. До следующих выборов далеко, поэтому раздражения избирателей пока можно не бояться, объясняет эксперт: «Власти пытаются нанести максимальный урон врагу, чтобы в следующий электоральный цикл тот вошел ослабленным. Очевидно, что политического инструментария в руках режима практически не осталось, в борьбе за общественное мнение оппозиция победила».