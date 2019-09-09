На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Но менее управляемым городской парламент вряд ли станет
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Коммунист Николай Губенко сохранил свой депутатский мандат, показав наивысший результат среди всех победителей московских выборов – 58,29%
Дмитрий Коробейников/ТАСС / ТАС
Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва). Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Чем закончились выборы
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