Политика / Власть

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Но менее управляемым городской парламент вряд ли станет

Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва). Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Чем закончились выборы

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