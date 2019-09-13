В Петропавловск-Камчатский возвращают прямые выборы

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Прямые выборы мэра города планируется вернуть для Петропавловска-Камчатского, сообщили источники «Ведомостей», близкие к администрации Камчатского края. «Ведомости» запросили официальный комментарий правительства региона по этому вопросу.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 13 сентября поддержал идею возврата прямых выборов мэра. Он отвечал на звонки жителей региона в эфире регионального «Радио-СВ», когда к нему с предложением о возврате прямых выборов обратился житель Петропавловска-Камчатского. «Сама идея мне нравится», – ответил на это губернатор. По мнению Илюхина, прямые выборы следует вернуть во многие города края. «Вместе с тем мы понимаем, что это завтра сделать невозможно. Мы несколько лет потратили на то, чтобы прийти к системе сити-менеджеров. В какой-то степени эта схема себя оправдала, и не только у нас», – подчеркнул он.

Илюхин является губернатором Камчатского края с 2011 г. Прямые выборы глав муниципалитетов в регионе были отменены в 2014 г. В мае 2015 г. Илюхин досрочно ушел в отставку, чтобы принять участие в губернаторских выборах. В сентябре того же года его переизбрали губернатором, его полномочия истекают в 2020 г.

Сейчас прямые выборы глав административных центров субъектов Федерации возможны в шести регионах. Это выборы мэров Якутска, Новосибирска, Анадыря (Чукотка), Абакана (Хакасия), Томска и Хабаровска.

По словам Илюхина, чиновники на местах перестали остро ощущать ответственность перед жителями за принятые решения. Из-за этого страдает эффективность управления, а решение многих вопросов переходит на уровень региона. Илюхин пообещал изучить опыт городов, где сохранены прямые выборы, и сравнить с результатами работы сити-менеджеров. Он подчеркнул, что многое в случае возврата прямых выборов будет зависеть от кандидата – можно «избраться на волне популизма», но не справиться с решением городских задач.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», выборы мэра Петропавловска-Камчатского пройдут после внесения изменений в региональный закон и устав города: «Ближайший вариант – сентябрь 2020 г.». Руководство края решило инициировать перемены, чтобы власть в региональной столице была устойчивой, утверждает собеседник: «За последние восемь лет в Петропавловске-Камчатском по разным причинам сменилось уже пять мэров».

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа, нет общего рецепта по «выпуску пара» за счет возвращения прямых выборов для того или иного региона. Всегда есть риск потерять контроль над местными элитами, говорит он. Поэтому решение в каждом случае должно приниматься исходя из политической обстановки и электоральных рейтингов. В региональном отделении «Единой России» сказали, что с администрацией президента вопрос возврата прямых выборов пока не обсуждался: сначала пройдет обсуждение на местных площадках, с депутатами и общественниками.

Решение о возвращении прямых выборов в региональной столице позитивно отразится и на эффективности управления, и на отношении жителей к губернатору, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Люди склонны одобрять идею любых прямых выборов, хотя и не очень борются за них, отметил эксперт.