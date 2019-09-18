Россия будет развивать спутниковый интернет вместе с Китаем

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«Гонец» является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса» Алексей Даничев / РИА Новости

Россия и Китай обсуждают проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для предоставления доступа в интернет, сообщил во вторник вице-премьер Максим Акимов по итогам переговоров премьера Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, состоявшихся в тот же день в Петербурге. «Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета», – сказал Акимов. Детали он не привел, но два топ-менеджера предприятий космической отрасли сообщили «Ведомостям», что речь идет о сотрудничестве АО «Спутниковая система «Гонец» (дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос») и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). В «Роскосмосе» от комментариев воздержались.

«Гонец» является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса», управляющим группировкой одноименной системы связи и отвечающим за операторство спутниковой системы «Луч» (ретрансляция данных с ракет-носителей семейства «Союз» и разгонных блоков «Фрегат»). В 2017 г. «Гонец» вошел в проект международной телекоммуникационной системы OneWeb путем создания СП «УанВэб» с 40%-ной российской долей участия. Это предприятие должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России. Но против развертывания на территории России наземных станций, необходимых для работы OneWeb, выступила ФСБ. По мнению спецслужбы, OneWeb может нести «угрозу национальной безопасности», поскольку отсутствуют гарантии того, что она не имеет «разведывательного характера». В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов говорил, что решение по выдаче частот под OneWeb не принято, но вместе с тем предлагал делать упор на развертывание российской группировки с аппаратами «Экспресс-РВ» (разрабатывается ФГУП «Космическая связь»).