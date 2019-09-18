Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Саудовцы обвиняют Иран

Саудовская Аравия обвинила Иран в нанесении удара по нефтезаводу

Это усиливает напряженность в регионе, но военное вмешательство США пока не предопределено

Министерство обороны Саудовской Аравии представило в среду доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о причастности Ирана к атаке на инфраструктуру нефтепромышленности 14 сентября. «Атака была совершена с севера и, несомненно, была спонсирована Ираном», – заявил представитель ведомства полковник Турки аль-Малки на пресс-конференции во время показа обломков беспилотников и крылатых ракет, использованных для атаки.

Госсекретарь США Майк Помпео, находившийся в среду с визитом в Саудовской Аравии, еще в субботу заявил в своем Twitter, что «Тегеран стоит почти за 100 атаками на Саудовскую Аравию».

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