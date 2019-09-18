Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Саудовцы обвиняют Иран
Саудовская Аравия обвинила Иран в нанесении удара по нефтезаводу
Это усиливает напряженность в регионе, но военное вмешательство США пока не предопределено
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Остатки ракет, которые, по словам правительства Саудовской Аравии, были использованы для атаки нефтяного месторождения Saudi Aramco
Hamad I Mohammed / REUTERS
Министерство обороны Саудовской Аравии представило в среду доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о причастности Ирана к атаке на инфраструктуру нефтепромышленности 14 сентября. «Атака была совершена с севера и, несомненно, была спонсирована Ираном», – заявил представитель ведомства полковник Турки аль-Малки на пресс-конференции во время показа обломков беспилотников и крылатых ракет, использованных для атаки.
Госсекретарь США Майк Помпео, находившийся в среду с визитом в Саудовской Аравии, еще в субботу заявил в своем Twitter, что «Тегеран стоит почти за 100 атаками на Саудовскую Аравию».
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}