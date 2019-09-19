Приговор актеру Павлу Устинову может быть пересмотрен

Но на судьбе других фигурантов «московского дела» это вряд ли скажется

Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Театр за одного актера

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Сотни актеров пришли к зданию администрации президента требовать освобождения Павла Устинова Maxim Shemetov / Reuters

В деле актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии за вывихнутое сотрудником Росгвардии плечо во время разгона несогласованной акции 3 августа, наметился неожиданный поворот. По мнению экспертов, есть все основания считать, что решение Тверского суда Москвы, который отказался приобщить к делу видео, доказывающее, по мнению защиты, полную невиновность подсудимого, будет пересмотрено.

Адвокат Дмитрий Чешков в среду уже подал апелляцию на этот приговор. Через несколько часов стало известно, что к защите Устинова привлечен также адвокат Анатолий Кучерена, возглавляющий общественный совет при МВД. По словам Кучерены, письмо с просьбой стать защитником актера он получил от руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, чьим учеником является Устинов. Рассмотрение апелляции назначено на 23 сентября. Источник в администрации президента говорит, что ход дела будет контролировать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.