Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Театр за одного актера

Приговор актеру Павлу Устинову может быть пересмотрен

Но на судьбе других фигурантов «московского дела» это вряд ли скажется

В деле актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии за вывихнутое сотрудником Росгвардии плечо во время разгона несогласованной акции 3 августа, наметился неожиданный поворот. По мнению экспертов, есть все основания считать, что решение Тверского суда Москвы, который отказался приобщить к делу видео, доказывающее, по мнению защиты, полную невиновность подсудимого, будет пересмотрено.

Адвокат Дмитрий Чешков в среду уже подал апелляцию на этот приговор. Через несколько часов стало известно, что к защите Устинова привлечен также адвокат Анатолий Кучерена, возглавляющий общественный совет при МВД. По словам Кучерены, письмо с просьбой стать защитником актера он получил от руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, чьим учеником является Устинов. Рассмотрение апелляции назначено на 23 сентября. Источник в администрации президента говорит, что ход дела будет контролировать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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Комментарии
bogdanov7080
05:20 19.09.2019
конечно будет пересмотрен. лицедей и был нанят для этого показать какой у нас справедливый суд и гуманный президент. Вся эта тошнотворная постановка Пескова, может вызывать доверие только у телесно/умственно нездоровых людей, не способных свести А и А. Очень удивляет, почему мы хоть что то обсуждаем с вертухаями, участвуем в их играх, обсуждаем навязанную ими повестку.
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