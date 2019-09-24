Новые власти Украины оказались втянуты в президентскую кампанию в США

Президент Трамп признал, что разговаривал с Зеленским о своем главном конкуренте AFP

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером признал, что имя фаворита предвыборной гонки от демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, упоминалось в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В субботу Байден обвинил Трампа в том, что тот пытается получить от украинского лидера компромат на его сына Хантера. Днем ранее The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора 25 июля Трамп «восемь раз» призывал Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена. По словам Трампа, большую часть того разговора он поздравлял Зеленского с новой должностью, а также обсуждал с ним коррупцию, в связи с чем и была упомянута семья Байден. «Речь шла о том, что мы не хотим, чтобы такие люди, как вице-президент Байден и его сын, способствовали коррупции на Украине», – пояснил Трамп журналистам.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине. Поводом для этого стали, в частности, заявления бывшего вице-президента о том, что в марте 2016 г. он пригрозил лишить Киев кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Виктор Шокин не будет немедленно уволен, напоминает BBC News. Вскоре после этого Шокин действительно покинул пост. По данным американских СМИ, именно Шокин вел антикоррупционное расследование деятельности Burisma и Хантера Байдена, а после его ухода дела против холдинга были закрыты.

После того как о желании Трампа найти компромат на сына Байдена написали СМИ, палата представителей конгресса начала расследование. Депутаты намерены установить, пытались ли Трамп и Джулиани «манипулировать системой юстиции Украины с целью получить преимущество на выборах президента». Кроме того, конгрессмены подозревают, что Трамп использовал в качестве инструмента давления финансовую помощь Украине от США в размере $250 млн. По мнению конгресса, Трамп мог задерживать выплату, чтобы заставить Зеленского начать расследование против Байдена, отмечает издание Vox. Сам Байден обвинил Трампа в «огромном злоупотреблении властью» с целью очернить конкурента и призвал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Из-за скандала многие демократы снова заговорили о возможном импичменте Трампа. «Если в результате разбирательства выяснится, что хозяин Белого дома требовал от украинских властей провести расследование в отношении бывшего вице-президента, то у конгресса может не остаться другого выбора», – предупредил глава спецкомитета по разведке Адам Шифф.

«Теоретически это может повысить вероятность импичмента Трампа, но я сомневаюсь в этом», – говорит профессор политологии Высшей школы экономики Маркес II Израэл. Но скандал действительно может снизить его шансы переизбраться, допускает он: «Это может сыграть на руку демократам и усилить уже устоявшийся нарратив о том, что Трамп злоупотребляет своими полномочиями. Демократы присоединят к этому и другие, более мелкие скандалы и попробуют разыграть карту коррупции против самого Трампа, хотя до сих пор это удавалось им очень плохо». А вот на результатах Байдена это вряд ли отразится, считает политолог: «Прежде чем соревноваться с Трампом за пост президента, Байдену еще предстоит выиграть праймериз. А на праймериз партии редко прибегают к таким серьезным атакам, особенно на кандидатов с самыми высокими шансами на победу». Если Байден выиграет праймериз, Трамп может попытаться снизить его шансы с помощью обвинений в коррупции, как это было в случае с Хиллари Клинтон, но, по мнению эксперта, вряд ли ему это удастся.

В странной ситуации оказалось и украинское правительство, отмечает Маркес: «Если Киев начнет расследование против Байдена, его обвинят во вмешательстве в выборы со всеми соответствующими последствиями со стороны конгресса. А если расследование не начнется, давление будут усиливать республиканцы и Трамп». В данном случае для Украины самый легкий вариант – не делать ничего, аргументируя это тем, что раньше такое расследование не велось и нет причин начинать его сейчас, потому что они не хотят вмешиваться в выборы, предполагает политолог. Поэтому, скорее всего, расследование не начнется, если США и Украина останутся единственными заинтересованными сторонами, резюмирует он: «Конечно, на Украину могут попытаться оказать давление и другие страны, заинтересованные в победе Трампа. А в исходе этих выборов будет заинтересовано очень много внешних игроков».