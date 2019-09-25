Росмолодежь обучит студентов информационным манипуляциям и противодействию фейкам Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральное агентство по делам молодежи обучит студентов информационным инструментам манипуляции и противодействию «фейковым новостям в постправде». Информацию о соответствующем конкурсе ведомство разместило на сайте госзакупок.

Закупка на 3 млн руб. предполагает проведение до конца 2019 г. восьми научно-просветительских лекций-дискуссий «Россия и мир: понимание будущего» в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, а также организацию социологического исследования на ту же тему с опросом не менее 500 человек. Среди тем лекций – противодействие фейковым новостям, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения. Для каждой лекции должны быть привлечены четыре эксперта: два кандидата исторических, политических или социологических наук, в том числе имеющих высокую активность в СМИ, и два узкопрофильных спикера по журналистике и международным отношениям.

Еще 15 млн руб. Росмолодежь выделяет на проведение до конца октября дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во всех федеральных округах. В Москве дискуссии должны пройти в Парке Горького, «Зарядье» и других парках. По всей стране в них должны принять участие 30 000 студентов – по 200 человек на каждое мероприятие. Среди тем дискуссий – развитие патриотизма, внешнеэкономическая деятельность, экспансия на внешние рынки, глобализация и вызовы времени, лидерство и госслужба. К дискуссиям должны быть привлечены не менее 100 экспертов, среди которых могут быть народные артисты, спортсмены, сенаторы и депутаты Госдумы, представители бизнеса, ученые и общественные деятели, госслужащие, блогеры. В качестве одного из арт-объектов предусмотрен голографический ведущий.

Росмолодежь не ответила на запрос «Ведомостей».

Организация подобных лекций укладывается в рамки государственной политики и становится следствием возросшей студенческой активности, в том числе и протестной, считает политолог Алексей Макаркин. Но нынешней молодежи вряд ли понравится, что кто-то пытается сформировать ее представления о тех или иных явлениях, предполагает эксперт: «Студенты не смотрят телевизор. Поэтому встает вопрос: как до них достучаться? Интернет – слишком высококонкурентная среда, там должен быть очень качественный продукт. На лекции же можно обеспечить административную явку, сами студенты пришли бы разве что на лекции про квартиры чиновников, да и то не факт». Но вряд ли лекции о фейках и тому подобном будут хоть как-то эффективны, сомневается Макаркин: «К тому же, очевидно, студенты начнут задавать вопросы, в том числе и о суверенном интернете, а ответам лекторов они вряд ли будут верить, потому что у них есть альтернативная информация». Видимо, у власти из-за локальных протестов, к которым присоединяется молодежь, есть желание действовать превентивно, добавляет эксперт: «Но это тоже вряд ли сработает – можно прочитать лекцию, но это не отменит того, что сразу после нее студенты снова выйдут на митинги».