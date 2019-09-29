Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Массовые порядки

Популярность воскресной акции в Москве не позволяет говорить о конце протестов

Любой неверный ход властей может снова взорвать ситуацию, считает эксперт

Воскресная акция «Отпускай!» в поддержку фигурантов «московского дела», по данным проекта «Белый счетчик», собрала на пр-те Сахарова 25 200 человек. МВД насчитало 20 000 участников. Первый после выборов в Мосгордуму митинг, согласованный с властями, показал, что говорить о конце протестов рано, считают эксперты.

Главными требованиями акции стали освобождение всех обвиняемых по делу о летних протестах в Москве и прекращение уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. На акции, помимо самого Навального, выступили, в частности, юрист ФБК Любовь Соболь и директор ФБК Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Илья Азар, лидер фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов и депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник. Кроме того, на сцену поднимались бывшие фигуранты «московского дела», с которых уже сняты обвинения, – Валерий Костенок, Владислав Барабанов, Даниил Конон и Алексей Миняйло. Последний освобожден в четверг, дело о массовых беспорядках в отношении его закрыто.

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Комментарии
murashka
22:42 29.09.2019
Власть стоит перед выбором. Или менять политику, что ускорит ее крах, или продолжать прежнюю политику, что будет вызывать нарастающее раздражение общества.
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