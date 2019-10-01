Одобрение формулы Штайнмайера приближает первую встречу Путина и Зеленского

Евгений Разумный / Ведомости

Члены трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе во вторник подписали формулу Штайнмайера, определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласование этого документа было главным условием Москвы для проведения первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита нормандской четверки (Россия, Украина, Франция и Германия). Формула, предложенная в 2015 г. тогдашним министром иностранных дел, а ныне президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, предполагает, что закон об особом статусе Донбасса будет временно введен в действие сразу после окончания выборов органов власти ДНР и ЛНР, а в полную силу вступит, если ОБСЕ подтвердит, что кампания соответствовала демократическим стандартам.

Зеленский назвал формулу «самой большой страшилкой последних недель». По его словам, в ходе встречи ТКГ были устранены последние препятствия для проведения саммита нормандской четверки: «В ближайшее время мы будем знать даты». Он также добавил, что Киев не согласится на выборы в Донбассе, если там будут оставаться военные. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей». Но помощник Путина Юрий Ушаков ранее прямо говорил о подписании формулы Штайнмайера как главном условии для встречи Путина с Зеленским.

В ходе предыдущего заседания ТКГ 18 сентября украинская делегация отказалась подписывать формулу. А экс-представитель Киева в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный 1 октября заявил в своем Facebook о «недопустимости принятия, а тем более подписания подобного документа».

В поддержку формулы во вторник высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, призвавший стороны «продвигаться в реализации положений компромисса Штайнмайера и минских договоренностей». Берлин пока не давал официальных комментариев.

Это серьезный шаг, который показывает, что новое руководство готово делать больше, чем предыдущее, особенно под давлением европейцев и при жесткой позиции Москвы, считает российский политолог Александр Гущин: «К тому же Трамп тоже недавно посоветовал Зеленскому договариваться с Путиным. Так что этот документ действительно создает условия для встречи в нормандском формате, где сторонам уже предстоит разработать более конкретную дорожную карту». Однако, по словам Гущина, далее могут обнаружиться очень серьезные разногласия в интерпретации документа, так что говорить о том, что процесс урегулирования сдвинулся с мертвой точки, пока рано: «Эти противоречия видны уже по выступлению Зеленского: он заявил, что выборы пройдут только после полного вывода войск и передачи Киеву границы [между Донбассом и Россией]. В такой интерпретации реализация формулы откладывается или вообще становится невозможной». Кроме того, сам автономный статус можно понимать по-разному – важно, насколько он будет коррелироваться с общей украинской политикой децентрализации, как на это отреагируют другие украинские регионы, разъясняет эксперт. Для Украины переговорный процесс также осложнится истерикой по поводу «зрады» нового руководства, которая сейчас возникнет в украинских СМИ. «Слова Зеленского на брифинге были направлены как раз на то, чтобы удовлетворить эти группы», – добавляет Гущин.